Trumps smittevernekspert kommer med dårlig nyhet

Donald Trumps smittevernekspert, Anthony Fauci, liker ikke utviklingen i USA.

NEW YORK (NTB/Nettavisen): Smittevernekspert Anthony Fauci er bekymret for økende koronasmitte i USAs mest folkerike delstater, og ser ikke for seg at man har noen vaksine i USA før tidlig neste år.

- Trapper ikke ned testingen

Da Fauci på tirsdag møtte i Kongressen for å redegjøre for USAs håndtering av koronautbruddet, avviste han også at Donald Trump skal ha bedt om færre tester, slik presidenten uttalte det på folkemøtet i Tulsa i helgen.

Se video av Trump fra Tulsa her:

– Ingen av oss har noensinne blitt bedt om å trappe ned testingen. Faktum er at vi kommer til å teste flere, ikke færre, sa Fauci under høringen.

Andre helsetopper som deltok i høringen, sa det samme som Fauci, at de ikke er blitt bedt om å teste færre.

På folkemøtet i Tulsa lørdag sa Trump til sine tilhengere at koronatesting er et tveegget sverd, og at han har bedt om mindre testing fordi når flere testes, får det situasjonen i USA til å se verre ut enn den er.

– Når du tester, vil du finne flere mennesker, du vil finne flere tilfeller. Så jeg sa til folkene mine: Trapp ned testingen, sa Trump.

President Donald Tump er på tirsdag ute og skryter av landets innsats mot koronaviruset og den urettferdige behandlingen han og administrasjonen får fra media. - Vi gjorde en god jobb med koronaviruset, inkludert det veldig tidlige forbudet mot Kina, respiratorproduksjon og testing, som er den desidert største og beste i verden. Vi reddet millioner av amerikanske liv.! skriver han på Twitter. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

Staben hans i Det hvite hus har forsøkt å vifte det hele vekk som en spøk, noe som har ført til enda mer sinne. Man spøker ikke med en sykdom som har tatt over 120.000 amerikanske liv, framholder de.

Trump selv fastholder uttalelsen og avviste tirsdag at det var en spøk. Samtidig skrøt han av at USA har testet så mange som 25 millioner mennesker.

- Vi reddet millioner av amerikanske liv!

Trump er på tirsdag ute og skryter av landets innsats mot koronaviruset og den urettferdige behandlingen han og administrasjonen får fra media.

- Vi gjorde en god jobb med koronaviruset, inkludert det veldig tidlige forbudet mot Kina, respiratorproduksjon og testing, som er den desidert største og beste i verden. Vi reddet millioner av amerikanske liv.! Likevel nekter Fake News å erkjenne dette på en positiv måte. Men de gir likevel Dr. Anthony Fauci, som er med oss på alle måter, en veldig høy godkjenningsvurdering på 72%. Så hvis han har ansvaret sammen med visepresidenten osv., og med oss som gjør alle disse virkelig gode tingene, hvorfor behandler ikke Lamestream Media oss som de skal? Svar: Fordi de er falske nyheter! skriver Trump.

– Avgjørende uker framover

Under høringen på tirsdag sa Fauci også at han er bekymret for den raske spredningen av koronaviruset i blant annet Texas, Florida og California, som er landets mest folkerike delstater.

– De to neste ukene kommer til å være avgjørende når det gjelder vår evne til å håndtere økningen som vi opplever, sa Fauci som fastslo at USA er hardt rammet av koronaviruset, og at det er nødvendig å få kontroll over spredningen.

På mandag ble meldt om 30.451 nye smittetilfeller i USA, og de to siste ukene har antallet smittede i USA økt med 32 prosent, sammenlignet med de to foregående ukene.

Om lag halvparten av USAs delstater, de fleste i sør og vest, opplever en økning i nye rapporterte smittetilfeller etter at myndighetene begynte å lette på strenge restriksjoner, viser statistikk fra helsedepartementet.

Anthony Fauci, her sammen med president Donald Trump, beskriver seg selv som «forsiktig optimist» når det gjelder muligheten for at det foreligger en koronavaksine i begynnelsen av 2021. Foto: MANDEL NGAN / AFP

I California, som er USAs mest folkerike stat, har dessuten antall koronarelaterte sykehusinnleggelser økt til det høyeste nivået siden utbruddet startet, mens 20 prosent av dem som testes i Arizona, tester positivt.

– Unngå folkemengder

Fauci oppfordrer amerikanerne til å unngå folkemengder og bære munnbind når de er sammen med andre, ettersom smittekurven stiger igjen.

– Dere bør ikke samles i flokker, dere bør holde avstand, sa Fauci innstendig og erkjente samtidig at det er mennesker som av ulike grunner ikke lytter til oppfordringen.

– Og hvis dere samles uansett, så bær munnbind, la han til og understreket at dette gjelder både for demonstranter og dem som går på politiske møter.

Mange steder i USA er det ikke å bruke munnbind eller holde avstand til andre blitt en politisk markør på at man er konservativ og Trump-tilhenger.

Fauci, som leder USAs nasjonale institutt for allergi og smittsomme sykdommer, uttrykte også stor skepsis til å ta i bruk en eventuell vaksine mot covid-19 før den er skikkelig testet.

Vaksine i 2021?

Både han og andre helsetopper signaliserte avstand til Det hvite hus' ønske om å få en vaksine i produksjon så fort som mulig.

– Som tilsynsmyndighet må vi absolutt beholde uavhengigheten vår og ta de riktige avgjørelsene for det amerikanske folk basert på vitenskap og data, sa sjefen for USAs næringsmiddel- og legemiddeltilsyn FDA, Stephen Hahn.

Fauci beskrev seg selv som «forsiktig optimist» når det gjelder muligheten for at det foreligger en koronavaksine i begynnelsen av 2021.

Og når han ble bedt om å beskrive USAs håndtering av utbruddet generelt, var det tydelig at tilnærmingen har vært høyst ulik fra sted til sted.

– Det er virkelig en broket blanding, fastslo Fauci.