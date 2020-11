Trumps sønn til far: - Gå til full krig

- Det er på tide å rydde opp i dette og stoppe å se ut som en bananrepublikk.

Presidentsønnen Donald Trump Jr. skriver på Twitter at det beste for USA er om faren går til «full krig over dette valget». Meldingen ble raskt merket.

I meldingen påstår Trump Jr. at det pågår valgfusk. Han hevder døde personer eller folk som ikke bor i delstaten de har stemt i, er blitt registrert. Twitter merker meldingen med en advarsel, og skriver at innholdet bestrides og kan være villedende.

– Det beste for USAs framtid er om Donald Trump går til total krig over dette valget for å avsløre all svindelen og juksingen, skriver Trump Jr.

– Det er på tide å rydde opp i dette og stoppe å se ut som en bananrepublikk, skriver han.

Trump vil tale fra Det hvite hus 0.30 norsk tid

President Donald Trump vil komme med en uttalelse fra Det hvite hus klokken 18.30 lokal tid, varsler Det hvite hus i et blogginnlegg.

Se Trump tale direkte her:



Tidligere torsdag møtte Joe Biden pressen og uttalte at han er trygg på at det går mot valgseier.

Trump har tilbrakt torsdagen i Det hvite hus, og er ikke blitt sett offentlig siden onsdag morgen.

Han har sendt ut flere Twitter-meldinger med påstander om at valget stjeles, og ved midnatt norsk tid er de tre siste meldinger på Twitter-kontoen hans er skjult.