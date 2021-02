Trumps svigersønn også nominert til fredsprisen

Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, som er gift med datteren Ivanka Trump, er nominert til Nobels fredspris.

Jared Kushner, som er tidligere rådgiver i Det hvite hus, er sammen med tidligere Midtøsten-utsending Avi Berkowitz nominert til den gjeve prisen for deres innsats med å forhandle fram fire «normaliseringsavtaler» mellom Israel og landene De forente arabiske emirater, Bahrain, Sudan og Marokko.

Kushner og Berkowitz ble nominert av den amerikanske advokaten Alan Dershowitz, som i kraft av å være professor emeritus ved Harvard Law School kan nominere personer til fredsprisen.

- Beæret over å være nominert

Dershowitz forsvarte Donald Trump under riksrettssaken i fjor. Kushner sier i en uttalelse at han er beæret over å være nominert til prisen, skriver The Guardian.

Donald Trump ble nominert til Nobels fredspris 2021 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) i fjor høst. Begrunnelsen var daværende president Trumps bidrag til fredsavtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater.

- Jeg skjønner at dette er en kontroversiell nominasjon. Men det er ikke det vi diskuterer. Du kan tenkte deg at det sikkert har vært noen andre underlige skruer som har fått nobelprisen i økonomi, litteratur eller fysikk. Men det er ikke det de dømmes etter. Man dømmes etter det man har utrettet, og ikke hva men skriver på Twitter eller sier på en pressekonferanse, uttalte Tybring-Gjedde til Nettavisen den gang.

- Grell kontrast

Tybring-Gjedde sa i en uttalelse til TV 2 etter Kongress-stormingen at «Midtøsten-avtalen er ikke en mindre bragd i dag, men en fredspris (til Trump red.anm.) nå ville stått i grell kontrast».

Stortingsrepresentanten nominerte Trump til fredsprisen også i 2018 - da begrunnet med Trumps fredsskapende innsats overfor Nord-Korea.

