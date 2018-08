Trumps tidligere advokat skal ha inngått avtale med påtalemyndigheten

President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møter i retten i New York. Ifølge amerikanske medier vil han erklære seg skyldig på punkter i saken mot ham.

Nyhetskanalen ABC var først ute med meldingen om at Cohen skal ha inngått en avtale med føderale myndigheter, og nyhetskanalen NBC meldte kort tid etter det samme. Meldingen er så langt ikke offisielt bekreftet.

Ifølge AP skulle Cohen møte i retten i New York tirsdag ettermiddag, lokal tid.

Innstilt på å samarbeide

Cohen var tidligere Trumps personlige advokat og en lojal støttespiller. Han skrøt en gang av at han gjerne ville ofre seg, «ta en kule» for presidenten. I juli i år justerte han sin holdning og sier nå at «familie og fedreland kommer først».

Dette er blitt tolket som tegn på at Cohen er innstilt på å samarbeide med påtalemyndigheten i Southern District i New York i saken som gjelder økonomiske misligheter, bedrageri og skatteunndragelser.

Påtalemyndigheten gransker også Cohens rolle i de store utbetalingene av hysj-penger til kvinner som hevdet å ha hatt sex med presidenten, og vurderer om slike utbetalinger utgjør brudd på reglene for finansiering av valgkamper.

En avtale vil kunne få ubehagelige følger for presidenten. Cohen hadde inngående kjennskap til mye av det som foregikk i Trumps nærmeste krets. Helt siden ryktene begynte å svirre om en avtale mellom Cohen og påtalemakten, har Trump hamret løs på sin tidligere forbundsfelle for å svekke hans troverdighet.

Avtalen Michael Cohen har inngått, der han innrømmer skyld i bytte mot mildere straff, kan få følger for Trump.

Trumps valgkampsjef i retten



Tidligere tirsdag kom nyheten om at juryen i saken mot Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er delt i synet på ett av de 18 tiltalepunktene.

Juryen, som har diskutert saken i fire dager, har bedt dommeren om instruksjoner om hva de skal gjøre videre, skriver Washington Post.

– Ærede dommer, hvis vi ikke kan bli enige om ett av tiltalepunktene, hvordan skal vi fylle ut juryskjemaet på det punktet, spør juryens formann dommer T.S. Ellis i et notat.

– Hva betyr det for den endelige dommen, spør juryen videre.

Ellis kalte juryen inn i rettssalen for å svare på spørsmålet, og sa på forhånd at et notat ikke er uvanlig i en sak som går for en jury. Dommeren sier også at han kan være åpen for å akseptere en delvis dom på et senere tidspunkt, men ikke i øyeblikket.

Manafort (69) er tiltalt for å ha skjult flere titall millioner kroner som han skal ha mottatt for politiske konsulenttjenester i Ukraina. Han er tiltalt for bank- og skattesvindel. 69-åringen er tiltalt som følge av Russlands-etterforskningen til Robert Mueller, en etterforskning som Trump stadig omtaler som en heksejakt.

