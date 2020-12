Trumps vaksinesjef: - Disse bivirkningene er «betydelig merkbare» hos 10 til 15 prosent av mottakerne

Bivirkningene kan vare fra ett døgn til halvannet.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trumps vaksineekspert, legen Moncef Slaoui, sier til Washington Post at vaksinene fra Pfizer og Moderna begge er trygge. Men legen sier samtidig at det vil oppstå bivirkninger hos 10 til 15 prosent av mottakerne som er «betydelig merkbare», skriver avisen ifølge CNBC.

Han opplyser til avisen at personene som har hatt bivirkninger har rapportert om rødhet og smerter på injeksjonsstedet, samt feber, frysninger, muskelsmerter og hodepine. Men han legger til at de aller fleste ikke har noen merkbare bivirkninger.

- Dette er ingen dans på roser

Nettavisen skrev i forrige uke om et møte som fant sted med det amerikanske smittevernsenteret CDC. Der oppfordret leger dem til å være åpne med tanke på hvilke bivirkninger som kan komme med de nye vaksinene som nå skal distribueres ut, ifølge CNBC.

Legen Sandra Fryhofer uttalte på møtet med CDC på mandag i forrige uke at vaksinene som nå skal sendes ut krever at man tar to doser, og hun er nå bekymret over at pasienter ikke vil komme tilbake for den andre dosen fordi de opplever ubehagelige bivirkninger etter den første sprøyten.

- Vi må virkelig gjøre pasientene oppmerksomme på at dette ikke er noen dans på roser. De kommer til å kjenne at de har tatt en vaksine. De kommer nok ikke til å føle seg helt fantastisk. Men de er helt nødt til komme tilbake for den andre dosen, presiserer hun.

- Feber, muskelsmerter, hodepine og utmattelse

På møtet med CDC advarte leger om at offentlige helsearbeidere og de som har laget vaksinene er nødt til å advare folk om at vaksinene kan gi noe tøffe bivirkninger så de vet hva de har å forholde seg til - og så de ikke blir skremt fra å komme tilbake å ta den andre dosen.

Flere av dem som har tatt de aktuelle vaksinene fra Moderna og Pfizer har tidligere uttalt til CNBC at de opplevde å få feber, muskelsmerter, sterk hodepine, utmattelse og andre symptomer etter at de fikk vaksinen. Men de har også gitt tilbakemelding om at bivirkningen var kortvarige og som regel forsvant i løpet av ett døgn.

Både Moderna og Pfizer har også erkjent at vaksinene som nå skal sendes ut har bivirkninger som kan sammenlignes med milde koronavirus-symptomer.

Disse tre covid-19-vaksinene er nærmest godkjenning i EU/Norge Tre vaksiner mot covid-19 er for tiden til godkjenning hos EU og dermed også for bruk i Norge. EU har signalisert at vaksinene kan bli godkjent rundt nyttår, men først må de selvsagt oppfylle alle krav. Norge er sikret tilgang til alle de tre vaksinene gjennom det europeiske samarbeidet. Vaksinen mRNA-1273, utviklet av Moderna Biotech * Gir beskyttelse mot covid-19 i 94,5 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. * Vaksinen tas i to doser med fire ukers mellomrom. * Vil koste mellom 250 og 350 kroner per dose, ifølge produsenten. * En såkalt mRNA-vaksine. Den inneholder mRNA innpakket i små fettpartikler som cellene i kroppen tar opp. Cellene leser mRNA-koden og danner såkalte spike-proteiner av samme type som koronaviruset har. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. Denne vaksinetypen er aldri brukt på mennesker før. * Testet på 30.000 personer i en såkalt fase 3-studie. * Ved kjøleskapstemperatur kan vaksinen oppbevares i inntil 30 dager. Ved temperaturer på -20 grader, kan den oppbevares i et halvt år, ifølge produsenten. Vaksinen BNT162b2, utviklet av BioNTech i samarbeid med Pfizer * Gir beskyttelse mot covid-19 i 95 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. * Vaksinen tas i to doser, med tre ukers mellomrom. * Vil angivelig koste rundt 180 kroner per dose. * En såkalt mRNA-vaksine. Se ovenfor. * Må lagres ved -70 grader. Overlever bare fem døgn i kjøleskap. * Testet på 43.000 personer i en såkalt fase 3-studie. Vaksinen ChAdOx1 nCoV-2019, utviklet av Universitetet i Oxford i samarbeid med AstraZeneca * Gir beskyttelse mot covid-19 i 70 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. En mindre omfattende analyse, av 3.000 personer, tyder på 90 prosent beskyttelse når man først får en halv dose og så en hel dose, men dette må undersøkes nærmere. * Tas i to doser, med fire ukers mellomrom. * Langt billigere og lettere å oppbevare enn de to andre vaksinene. Kan oppbevares i vanlig kjøleskap. Koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet. * Testet på over 20.000 personer i en såkalt fase 3-studie. * En såkalt vektorvaksine (ikke replikerende). Inneholder ikke covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kan ikke formere seg i kroppen. Viruset kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset.

- Du trenger en fridag etterpå

En kvinne i 50-årene fra North Carolina som har tatt Moderna vaksinen i to doser, sier hun ble «slått ut» etter å ha tatt den andre sprøyten.

Kvinnen hevder hun fikk «skikkelig migrene», som igjen tømte henne for krefter og satte henne ut av fokus den dagen. Kvinnen skal deretter ha tatt ha tatt hodepinetabletter og følt seg bedre dagen etter.

- Hvis dette viser seg å virke, så er folk nødt til å tøffe seg opp litt. Den første dosen er ikke noe problem. Men den andre dosen vil garantert slå deg ut. Du trenger fridag etter at du har tatt den andre dosen, sier kvinnen til CNBC.

Direktør ved CDC’s National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Nancy Messonnier, opplyste også på møte på mandag at de vil jobbe ute en veiledning for helsearbeidere om hva de skal gjøre om de føler seg dårlig dagen etter at de har tatt vaksinen.

