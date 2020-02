Trusler mot reklamebyrået bak SAS-kampanje

Det er torsdag et stort politioppbud ved reklamebyrået bak SAS-kampanjen, melder danske medier.

Københavns politi opplyser til avisa Berlingske at de etterforsker trusler mot reklamebyrået bak en SAS-kampanje som utfordrer vår forståelse av begrepet skandinavisk.

- Et firma har mottatt trusler. Hva det dreier seg om, kan jeg ikke kommentere, sier vaktsjef Henrik Brix hos København-politiet til Berlingske klokka 08.30.

Nyhetsbyrået Ritzaus reporter på stedet melder om et oppbud av politibiler og at det også er ambulanse og en bomberyddebil på stedet. Politiet har sperret av flere gater.

Ekstra Bladet skriver at det skal dreie seg om en bombetrussel og at truslene skal være rettet mot reklamebyrået &co.

Se reklamefilmen som vekket reaksjoner i video øverst i saken og den nye versjonen nederst i saken.

Budskapet i reklamefilmen er at mye av det vi kaller skandinavisk ble brakt hit og omformet her, «av nysgjerrige, fordomsfrie og innovative skandinaver», skriver SAS selv på sin Facebook-side.

Laget kortere versjon

SAS spør i den første utgaven av reklamefilmen om hva en sann skandinav er. «What is truly Scandinavian?» spørres det. SAS laget deretter en ny og kortere versjon av reklamefilmen.

«Vi fortsetter nå kampanjen ved å publisere en kortere og tydeligere versjon», opplyste selskapet i en pressemelding på sine nettsider.

Mistenker koordinert motkampanje

Pressesjef John Eckhoff i SAS uttalte til Nettavisen onsdag kveld at mønsteret og antallet reaksjoner gjorde at det var grunn til å mistenke et koordinert angrep på kampanjen.

– Vi vil ikke risikere å bli en plattform for andres verdier, som vi ikke selv kan stå for, uttalte han.

- Stolte av vårt skandinaviske opphav

Han la til at selskapet står bak budskapet i filmen, som han mener handler om at reiser beriker oss.

– Vi i SAS er stolte av vårt skandinaviske opphav og de verdiene som preger våre åpne, likestilte og demokratiske samfunn, sier Echoff til Nettavisen.

En av dem som reagerte på reklamefilmen var samfunnsdebattanten Kjetil Rolness. På sin Facebook-side omtalte han filmen som et forsøk på å «dekonstruere sin egen kultur fordi det er politisk korrekt».