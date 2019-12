Trygve Slagsvold Vedum er Årets navn 2019 i Nettavisen

Årets navn i Nettavisen elsker å snakke ned regjeringspartiene og løfte fram sentralisering som et styggord.

Trygve Slagsvold Vedum kaller politikk for «kamp», og han benytter enhver anledning til å snakke ned det han kaller «en voldsom sentraliseringspolitikk fra regjeringen», og skatter og avgifter som rammer «folk flest», og han fremfører budskapet med et alltid tilstedeværende godt humør.

Vedums lederstil har gjort Senterpartiet til den største politiske vinneren de siste årene. Da han tok over som partileder i 2014, hadde partiet året før fått 5,5 prosent oppslutning under Stortingsvalget.

I stortingsvalget 2017 fikk partiet 10,7 prosent. I kommunevalget i 2019 fikk partiet 14,4 prosent, og i Sentios partimåling for Amedia/Nettavisen i november, fikk partiet 20 prosent oppslutning.

«Partiet gjør det elendig i byene, men når du kommer på landsbygda er det bare en politisk keiser i Norge - og han heter Trygve Slagsvold Vedum» skriver Nettavisens ansvarlige redaktør Gunnar Stavrum i sin kommentar til Årets navn.

Nettavisens lesere stemte på fire kandidater til Årets navn. De var:

Om Vedum skrev juryen: Du kan mene hva du vil om politikken til Senterpartiet. Uansett har partileder Trygve Slagsvold Vedum solgt den inn til folket på en forbilledlig måte, og gjort bondepartiet til et parti for folk flest. I stortingsvalget 2017 fikk Sp 10,3 prosent av stemmene. I kommunevalget i 2019 partiet 14,4 prosent. Det var partiets beste kommunevalg i historien. I november så Senterpartiet 20 tallet i Nettavisens måling, og mye tyder på at partilederen vil sette sitt preg også på 2020.

Det var lenge jevnt blant flere av kandidatene. For å få et mest mulig riktig resultat, har Nettavisen tatt ut stemmer der flere har kommet fra samme IP-adresse. Dette for å unngå manipulering av valget.

