Trygve Slagsvold Vedum kan bli Årets navn i Nettavisen

Trygve Slagsvold Vedum er iferd med å gjøre distriktspartiet til et folkeparti. 2019 har blitt et eventyrlig år for det gamle bondepartiet.

«Du kan mene hva du vil om politikken til Senterpartiet. Uansett har partileder Trygve Slagsvold Vedum solgt den inn til folket på en forbilledlig måte, og gjort bondepartiet til et parti for folk flest. I stortingsvalget 2017 fikk Sp 10,3 prosent av stemmene. I kommunevalget i 2019 partiet 14,4 prosent. Det var partiets beste kommunevalg i historien. I november så Senterpartiet 20 tallet i Nettavisens måling, og mye tyder på at partilederen vil sette sitt preg også på 2020».

Det sier Nettavisen jury om politikeren som har solgt partipolitikken så bra, og med et så stort smil, at han har åpnet døren til nye velgergrupper for partiet. Derfor er Trygve Slagsvold Vedum, som eneste politiker, kandidat til Årets navn i Nettavisen.

Kraftig Sp-økning med Vedum

«Ta hele Norge i bruk!» ble Senterpartiets slagord da partiet la fram sin distrikts- og regionalmelding.

Trygve Slagsvold Vedum har også gjort seg til talsperson mot kommune- og fylkessammenslåing, politireformen og eksport av strøm - standpunkter som har sterk støtte hos så mange at Senterpartiet har gått fra å være et parti for distriktene, til et parti for «folk flest».

Vedum har løftet Sp fra en oppslutning på 5,5 prosent i stortingsvalget 2013 (året før han ble partileder), til 10,3 prosent i Stortingsvalget 2017 og 14,4 prosent i lokalvalget i 2019. Målingene til blant andre Nettavisen, viser at hans oppslutning kan bli enda større.

«Folk flest»

Som Nettavisens sjefsredaktør Gunnar Stavrum skrev i denne Nett på sak, så frir Senterpartiet nå til en velgergrupper som mener at utviklingen har gått for fort, og som reagerer på modernisering, effektivisering, sentralisering og globalisering. De finnes ikke bare i distriktene. Dem er det også mange av blant de 80 prosentene av Norges befolkning som bor i by eller tettbebygd område.

Det partiet derimot vil ha endring i, er skattetrykket - og selvfølgelig vil de ha skattelette «for folk flest».

