Trym Aafløy om FNB-tallene i Bergen: - Formidabelt

Bompengelista i Bergen ligger an til 18 prosent oppslutning i Bergen. Helt åpent hvem som får byrådsmakt.

BERGEN (Nettavisen, NTB): Jubelen sto i taket på Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Bergen da de første prognosene ble kjent.

«Formidabelt», «Nesten over forventning», var noen av ordene listetopp og partileder Trym Aafløy brukte da han ble spurt ut av pressekorpset som var tallrikt til stede på valgvaken til den nye protestlista.

- Jeg synes dette er litt voldsomt, jeg synes jo det, sier Aafløy til Nettavisen om oppmerksomheten.

Aafløy og hans parti skaper stor spenning om politiske konstellasjoner i Bergen, der Arbeiderpartiets Roger Valhammer har byrådsmakten og blir utfordret av Høyres Harald Victor Hove.

Forhåndsstemmer: 18 prosent til FNB

Bompengepartiet i Bergen ligger an til å få over 18 prosents oppslutning og 13 mandater i bystyret, mens Ap er nesten halvert siden 2015, viste de første prognosene.

Tallene var basert på 62.000 opptelte forhåndsstemmer, melder NTB.

Forberedt på en lang natt

På sitt mest optimistiske tidlig i valgkampen antydet Aafløy 30 prosent oppslutning i Bergen. Da hadde han meningsmålinger på 25 prosent i ryggen. Selv om tallene synes å gå noe ned siden denne toppen, virketAafløy godt fornøyd da prognosen tikket inn klokka 21. Hans mantra har vært at FNB allerde har skapt endringer i Bergen-politikken ved å tvinge de andre partiene til å tenke gjennom sin bompengepolitikk.

Aafløy var forberedt på at prognosene vil endre seg utover kvelden og sier til Nettavisen at han er forberedt på en lang natt:

- Jeg skal ingen steder, sier han.

Nå ser det ut til at FNB kan få en like stor gruppe i bystyret som Arbeiderpartiet.

De første tallene viste at Arbeiderpartiet går kraftig tilbake i Bergen og får drøyt 19 prosents oppslutning. Dette er litt over halvparten av hva partiet oppnådde for fire år siden.

Høyre vipper rett under 20 prosent og går dermed tilbake litt over 2 prosentpoeng. Partiet ligger likevel an til å bli største parti i Bergen.

Basert på forhåndsstemmene ligger dagens byrådskoalisjon av Ap, Venstre og KrF an til å få 17 av 67 mandater i bystyret og er dermed langt unna flertall.

Skal Arbeiderpartiet beholde makten, uten innflytelse fra FNB, må det inngå en bred koalisjon med SV, MDG, Sp, Venstre og Rødt, ifølge beregningene basert på 62.000 forhåndsstemmer.

Høyre vil ikke få flertall sammen med Frp, selv med støtte fra FNB.

I alt har 223.000 personer stemmerett i Bergen.

Valhammer: - Håper på fortsatt byrådsmakt

- Det som er positivt er at vi ser ut til å løfte oss i forhold til de siste målingene, og vi håper på fortsatt Ap-ledet byråd, uttalte Bergens byrådsleder Roger Valhammer til NRK på valgkvelden.

- FNB ønsker en helt annen retning for Bergen. Vi vil framover, sier Valhammer som på direkte spørsmål fra NRK ikke ville utelukke at stridsspørsmålet om å legge Bybanen over Bryggen er noe det kan forhandles om.

Valhammer kan foreløpig glede seg over at Senterpartiet, som kan bli en joker i Bergen, sier at de første vil samtale med Valhammers fløy.

På Høyres valgvake i Bergen fikk de se 19,9 prosent lyse fra storskjermen med forhåndsstemmene. Statsråd Monica Mæland var på valgvake i hjembyen og sa dette til BA:

– Vi fryktet at vi ikke kom til å se 20-tallet. Men med et så stort FNB, må vi rett og slett være fornøyd med å være størst i Bergen. Uansett hvem som nå får oppdraget med å lage byråd, så blir det veldig krevende.

Kommunalminister Monica Mæland og Hilde Onarheim, Høyres gruppeleder og ordførerkandidat i Bergen, på partiets valgvake i Bergen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)