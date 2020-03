«Tsunami» av virusrammede pasienter ved sykehus i London

Helsemyndighetene i den engelske hovedstaden melder om en vanvittig økning av korona-smittede pasienter.

Der rapporteres nå om en skremmende utvikling i England.

Flere sykehus i London oversvømmes av pasienter med covid-19, ifølge en representant for britiske helsemyndigheter.

Chris Hopson, representant for ledere i den nasjonale helsetjenesten (NHS) og sjef for NHS Providers, sier at de har sett en «eksplosjon» i pågangen av alvorlig syke pasienter.

Han sammenlignet pågangen av pasienter ved sykehus i den britiske hovedstaden med en vedvarende tsunami.

Videre uttaler flere sykehus at de vil bli overveldet av trykket de neste dagene, på grunn av at ansatte selv har blitt smittet og ikke kan jobbe.

Situasjonen er nå alarmerende og hastigheten på innleggelsene skremmer sykehusledelsen i London. På noen sykehus er sykefraværet opp mot 50 prosent.

- De sliter med eksplosjonen av kritisk syke pasienter, sier talsmannen.

Direktørene ved flere av sykehusene i metropolen er bekymret over at all den ekstra kapasiteten som er satt inn, vil bli brukt opp veldig raskt, skriver The Guardian.

London har blant annet satt opp flere ekstra feltsykehus som fylles fort opp.

Byen er også avhengig av å få påfyll av mer personell, pustemaskiner, testkapasitet og annet kritisk utstyr.