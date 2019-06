Tulsi Gabbard skilte seg ut i den første presidentkandidat-debatten

38-åringen har en oppslutning på 0,8 prosent. Men konservative lesere stemte henne helt til topps, og hun hadde flest Google-søk i flest delstater under TV-debatten.

Første debattrunde for demokratiske presidentkandidater ble avholdt i Miami onsdag kveld, amerikansk tid. Totalt 20 demokratiske kandidater har kvalifisert seg til å delta i TV-debatten.

På grunn av det høye deltagerantallet, ble debatten delt i to – med ti kandidater på onsdag og de resterende ti på torsdag.

Den første debattrunden er en svært viktig plattform for de mest ukjente kandidatene som ønsker å utfordre president Donald Trump neste år. En god fremtredenen og presentasjon, kan sikre ukjente kandidater økonomisk støtte og videre drahjelp i den demokratiske nominasjonsprosessen. Mens de mest usynlige risikerer raskt å måtte kaste inn håndkleet.

Tulsi Gabbard (38) er kongressmedlem fra Hawaii (opprinnelig fra Amerikansk Samoa). Hun har sittet i forsvars- og utenrikskomiteen siden 2013, og er den første hindu og etniske samoaner i Kongressen. Foto: Marco Garcia (AP)

Blant de mest søkte på Google

Tulsi Gabbard (38) er blant de mest ukjente kandidatene, og for henne var det helt avgjørende å få vist fram sin visjon for «Amerika».

Gabbard er medlem av Representantenes hus for delstaten Hawaii. Hun har militærbakgrunn og kommer opprinnelig fra Amerikanske Samoa.

Til tross for liten taletid under debatten, kan det se ut til at 38-åringen fikk nokså grei uttelling.

«Tulsi Gabbard» var nemlig det navnet som ble mest søkt opp på Google i flest delstater under den første debatten. Men på landsbasis, og totalt sett, var det imidlertid kandidaten og New Jersey-senator Cory Booker (50) som ble mest søkt, ifølge Google Trends.

Sammenlagt var Gabbard det nest mest søkte navnet av kandidatene under hele debatten, ifølge Google Trends.

Kåret til vinner i flere nettavstemninger

Gabbard var også overraskende nok vinneren av en nettbasert meningsmåling til det konservative nettstedet Drudge Report. Rundt 40 prosent mente Gabbard var vinneren av debatten, ifølge avstemningen hvor flere titalls tusen lesere stemte.

Drudge Reports avstemning er ikke viet mye oppmerksomhet i amerikanske tradisjonelle medier, men har skapt overskrifter i Daily Mail og de høyrevridde avisene The Daily Caller og Breitbart.

Gabbard topper også som debattens vinner i andre uhøytidelig nettbaserte avstemninger – med rundt 40 prosent hos de konservative avisene The Washington Examiner, NJ.com og Heavy.

Mye kan derfor tyde på at hun har stor appell blant konservative lesere, mens hun sliter å nå ut til demokratene. På meningsmålingene ligger Gabbard nemlig svært dårlig an blant de demokratiske kandidatene.

Gabbard har en gjennomsnittlig oppslutning på 0.8 prosent samme dag som første runde av debattene gikk av stabelen, ifølge Real Clear Politics. Til sammenligning har kandidatene Joe Biden (76), Bernie Sander (77) og Elizabeth Warren (69) et snitt på henholdsvis 32, 16,9 og 12,8 prosent oppslutning.

Både Biden og Sanders møter hverandre i torsdagens debatt, som sendes klokken 03 natt til fredag norsk tid, mens Warren deltok i onsdagens debatt – og ble av de mere seriøse mediene kåret som debattens vinner.

Demokratiske velgere har hittil viet valgkampen liten oppmerksomhet, ifølge en undersøkelse.

- Folk kan ha hørt kandidatenes navn, men de vil ikke kunne kjenne dem igjen, og de vet ikke mye om dem. Ingen av dem vil nå målet i den første debatten, men de må få folk interessert nok til at de vil vite mer, sier Jesse Ferguson, politisk rådgiver for Demokratene, ifølge NTB.

Kåret som taper

The Washington Post kårer Gabbard som én av taperne av TV-debatten.

«Gabbard var fortapt under store deler av debatten. Det var kanskje ikke hennes egen feil – hun ble ikke stilt så mange spørsmål,» skriver avisen.

«Mot slutten av debatten ble hun stilt et spørsmål om hennes tidligere motstand til homofile rettigheter, som hun har beklaget. Hennes svar om personlig utvikling og at hun vokste opp i et konservativt hjem, var absolutt bra. Men så kom Booker inn fra sidelinjen og argumenterte med at hun også burde ha snakket om rettighetene til transepersoner, noe som fikk svaret hennes til å framstå som mangelfullt,» lyder dommen til The Washington Post.

Første runde med TV-debatt for ti potensielle presidentkandidater for Demokratene arrangert av TV-stasjonen NBC i Miami. Neste ti kandidater blir å se på skjermen natt til fredag. Foto: Joe Raedle (AFP)

- Endret syn på homofile

Gabbard var den eneste kandidaten som under debatten fikk spørsmål om homofile rettigheter. I ungdomsårene var hun nemlig en aktiv motstander av ekteskap mellom samme kjønn.

- Kanskje mange mennesker i dette landet kan kjenne seg igjen i det faktum at jeg har vokst opp i et sosialt konservativt hjem, og jeg hadde meninger som ung, som jeg ikke har i dag, sa hun under debatten, ifølge Daily Mail.

- Det er ingen i staten på noe som helst nivå, som har rett til å fortelle amerikanere hvem de skal få lov til å elske, eller bestemme hvem de skal gifte seg med, sa hun.

Gabbard var blant de kandidatene som fikk aller minst taletid under debatten. Hun hadde en taletid på 6 minutter og 39 sekunder, mens Booker fikk mest taletid med 11 minutter og 6 sekunder. Washington-guvernør Jay Inslee (68) hadde minst taletid med 5 minutter og 5 sekunder, ifølge The New York Times.

- Mangler CV-en til å nå til topps

Det anerkjente nettstedet FiveThirtyEight skrev i januar at Gabbard kanskje ikke har den nødvendige CV-en til å nå helt til topps i Demokratenes nominasjonsprosess.

«Det er veldig vanskelig å bli president, eller til og med bli nominert til jobben, hvis det øverste på CV-en din er representant i Kongressen. Jeg teller ti slike kandidater som har stilt i nominasjonsprosessen til Republikanerne eller Demokratene siden 2000. Ingen av dem kom høyere enn tredje plass,» skriver FiveThirtyEight.

Opptatt av utenriks, atomvåpen og krig

Kongresskvinne Gabbard er en Nasjonalgarden-veteran og har tjenestegjort to perioder i Midtøsten. Utenrikspolitikk og hennes synspunkter på krig har blitt de sentrale sakene i Gabbards valgkamp, skriver The New York Times.

Hun er opptatt av å få en slutt på det hun omtaler som «regimeskifte-kriger», «den nye kalde krigen» og atomvåpenkappløpet.

Hun har fremmet et lovforslag som forbyr bruken av skattepenger til å utvikle kjernevåpen som bryter med atomavtalen INF fra 1987, som både Trump og Putin nylig har trukket seg ut av.

Kongresskvinnen har også vært en krass kritiker av Trumps strategi overfor Iran og Nord-Korea, og det hun omtaler som en generell kultur med krigshissing.

Svært få demokratiske kandidater har hatt noe særlig fokus på utenrikspolitikken. Hovedfokuset har ligget på innenrikssaker. The New York Times skriver at Gabbard, gitt sin bakgrunn, ser en åpning nettopp i utenrikspolitikken.

Hån og hyllest

Mens de fleste kandidatene er opptatt av saker som klimaendringer og helsetjenester, argumenterer Gabbard med at hun er den eneste kandidaten som snakker om atomkrig som en eksistensiell trussel.

Gabbards fokus på krig og utenrikspolitikk har tidligere gitt henne mye hyllest fra høyresiden og hån blant «mainstream»-demokratene.

Gabbard har også høstet massiv kritikk for at hun besøkte Syrias president Bashar al-Assad i Damaskus i januar i 2017. Ingen andre amerikanske offisielle tjenestemenn har gjort dette etter at det ble offentlig kjent at Assad hadde brukt kjemiske våpen mot sivilbefolkningen.

Hun forsvarte besøket med at det var et forsøk på å skape rom for fredsmekling, men avgjørelsen utsløste massiv kritikk som vedvarer den dag i dag, skriver The New York Times.

Deltagerne i debatten

De ti første kandidatene som stilte til debatt onsdag kveld, var New York-borgermester Bill de Blasio, kongressmedlem Tim Ryan fra Ohio, tidligere bolig- og utviklingsminister Julian Castro, senator Cory Booker fra New Jersey, senator Elizabeth Warren fra Massachusetts, tidligere kongressmedlem fra Texas Beto O'Rourke, senator Amy Klobuchar fra Minnesota, kongressmedlem Tulsi Gabbard fra Hawaii, Washington-guvernør Jay Inslee og tidligere kongressmedlem for Maryland John Delaney.

Neste debattrunde finner sted i slutten av juli måned. Presidentvalget avholdes 3. november neste år.