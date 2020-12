Tung snø skaper hodebry: - Det er heller ikke uten risiko for skiløpere

Skiforeningen med klar advarsel.

Det er mange som har tatt seg noen fridager nå i romjulen, og da kan det være godt for kropp og sjel å komme seg ut på en skitur. De siste dagers vær med mye nedbør og snø i høyden har imidlertid skapt problemer.

- Snøen er tung og den gjør stor skade på skogen. Det er mye overheng, rotvelter og trær som knekker i toppene og faller ned over løypene. Dette fører til mye tungt og farefullt opprydningsarbeid for løypemannskapene slik at arbeidet med å lage løyper går sakte, skriver Skiforeningen i sin siste føremelding, tirsdag formiddag.

Og de legger til:

- Det er heller ikke uten risiko for skiløpere, så ser du trær som henger faretruende over løypa er det ikke anbefalt å stoppe rett under.

Ute på veiene på hele Østlandet meldes det også om trær som faller. Snøtunge trær ligger i veibanen eller holder på å falle ned i veibanen.

- Vær oppmerksom og kjør forsiktig, skriver Vegtrafikksentralen øst på Twitter tirsdag morgen.

Mildere

De neste og siste dagene av året 2020 vil dette værbildet endre seg noe, skal vi tro meteorologen.

- Det blir mildere. Snøen vil stor sett komme til fjells, men det blir ganske moderate mengder. Det vil komme mest snø høyt oppe, men ikke så mye som de siste dagene. Det er høyere områder av Agder og Telemark som får mest snø, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed til Nettavisen.

Flere steder har også hatt kraftig vind i det siste, noe som har skapt hodebry for mange.

- Vinden vil minke over hele landet. Det kommer nok ikke noen nye farevarsler om det mot nyttårsaften. Det vil fortsatt være en del vind ytterst på Vestlandet mot kysten, men det vil blåse mindre enn det har gjort. Nedbøren vil også avta på Vestlandet, Trøndelag, forteller meteorologen.

- Ingen sprengkulde

Nyttårsaften er rett rundt hjørnet, og den blir annerledes i år på grunn av koronarestriksjonene, men været lever «sitt eget liv» hvert eneste år, 31. desember.

- Det kommer til å bli plussgrader eller ned mot null, omtrent hele veien opp til Finnmark. Det var beinkaldt på Finnmarksvidda for noen dager siden, men selv der blir det vesentlig mildere på slutten av året med 6-7 minusgrader bare. Det blir ingen sprengkulde noen steder på nyttårsaften, hevder Ovhed.

