Turboneger om Trump

Det har vært en god uke for Trump. Igjen har han levert rødt kjøtt til fansen.

I Norge er det 100.000 selverklærte USA-eksperter. I hvert fall om man tar programleder og Turboneger-bassist Thomas Seltzer på ordet.

I Aftenposten lørdag 26. september (for abonnenter) rangerer han seg selv som topp 300. Han er ikke imponert over nivået på USA-analysene generelt, men så virker han heller ikke som en mann det er lett å imponere.

Jeg er fornøyd om jeg er blant topp 10.000.

Likevel fortsetter jeg å skrive om Trump, med håp om å nå flere enn min hustru og min mor, som alltid er forståelsesfulle lesere. Det er jo så alt for mye interessant man kan kommentere.

Pauker, vrede og skarpe toner

Trump har, til tross for sin hang til korte og ustrukturerte dager på kontoret, rukket mye den siste uken. Først hadde han det moro med å gjenta noe han har sagt en stund, nemlig at han ikke nødvendigvis kommer til å akseptere valgresultatet.

Det førte til pauker, vrede og skarpe toner i de fleste kanaler. Alt som vanlig der altså.

Så holdt han for en gangs skyld et løfte og nominerte en kvinne som ny høyesterettsdommer etter avdøde Ruth Bader Ginsburg. Nemlig den konservative syv-barns moren Amy Coney Barrett.

Jeg vil si det var en ganske god uke for Trump - og en middels uke for demokratene.

Hamburger og sjokolade-milkshake

Fredelig overlevering av makt er selve symbolet på et velfungerende demokrati. Slikt sett er det grunn til å skjelve i buksene når verdens mektigste mann nærmest påstår han kommer til å forskanse seg i det hvite hus sammen med sympatiserende militser om han taper valget i november.

Samtidig er det viktig å huske på at også dette er en del av hans retorikk i valgkampen. Han er god til å fyre opp fansen, tegne et tydelig fiendebilde og gi sympatisørene energi til å drive valgkamp.

At motstanderne hans går bananas gjør bare at hans favorittmiddag, hamburger og sjokolade-milkshake, smaker enda bedre.

Livslangt valg

Valget av Amy Coney Barrett er ikke viktig for valgresultatet. Ingen bytter side på grunn av denne utnevnelsen. Likevel er det viktig for Trump fordi det ytterligere styrker stillingen hans i partiet.

For mange mer ideologisk orienterte politikere er utnevnelsen av høyesterettsdommere det viktigste en president gjør. Rett og slett fordi de ni høyesterettsdommerne sitter så lenge de selv vil, og gjerne livet ut.

Med Barrett vil høyesterett ha seks konservative dommere og utgjøre et klart flertall. Det kommer til å påvirke USA i flere tiår, og lenge etter at The Donald har spist sin siste burger.

At Trump nå har utnevnt tre høyesterettsdommere som alle er meget trygt plassert på høyresiden overskygger for mange alt det andre tøvet han holder på med.

Han har levert - med den nødvendige flaksen

Trump har hatt flaks, selvsagt. Ingen president vet hvor mange høyesterettsdommere som kommer til å måtte bli erstattet mens en selv har nøkkelen til det ovale kontoret. Men Trump har brukt anledningene godt og høster anerkjennelse fra republikanerne i kongressen.

Han har levert, som det heter om dagen.

Demokratene er ikke like fornøyde. De frykter for konstitusjonen, for Omaba-care og for abortlovningen. Og sikkert med god grunn.

Trump er i ferd med å forandre USA, og selv om Joe Biden vinner valget, vil Trumps beslutninger prege kontinentet i svært lang tid.

- Vi er iallfall enige om en ting

Jeg tenker på Thomas Seltzer igjen. Hva han sier om denne analysen. Vi er i hvert fall enige om en ting:

Nemlig at det er alt for enkelt å si at Trumps popularitet skyldes en dum og reaksjonær underklasse av hvite menn uten utdannelse.

Trump har gitt mange republikanere valuta for pengene. Enten fordi de liker showet, eller fordi de fryder seg over at USAs mektige høyesterett blir enda mer konservativ.

De vil fortsette å stemme på Trump.

Stjerneskudd i rompa

Jeg tror ikke Seltzer, som selv er amerikansk statsborger, stemmer på Trump. Men jeg tror gjerne Turboneger kunne gjort en ironisk hyllest av ham. Utkledd som Trump med stjerneskudd stappet opp i rompa.

Her er i hvert fall Trump og Seltzer enige; det er viktig å gi fansen det de vil ha.