Turist funnet livløs i innsjø i Sogn og Fjordane

Person funnet livløs i Jostedalsbreen nasjonalpark.

En mann er funnet livløs etter å ha falt i Nigardsbrevatnet i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Ved 19.20-tiden melder politiet at mannen er bekreftet død på stedet av lege.

Det er TV 2 som melder at turisten ble funnet livløs. Kanalen skriver at vedkommende og to andre personer ble truffet av en isblokk, for så å falle ut i vannet.

– Personen er ikke hentet opp av vannet ennå, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt til NRK.

De to andre personene klarte å komme seg opp på land. Den ene av disse er en mann som har pådratt seg mindre alvorlige skader, mens en kvinne skal være fysisk uskadd.

En luftambulanse, et redningshelikopter og redningsdykkere fra Bergen er blitt tilkalt, opplyser politiet til NTB om hendelsen som ble meldt klokka 17.10.

(©NTB)

Nigardsbrevatnet: 3 personer har falt i vannet. 1 person er savnet. Nødetatene er på vei til stedet. — Vest politidistrikt (@politivest) 5. august 2018

Mest sett siste uken