Turister i Hellas advares mot vestnilfeber

I fjor var det et rekordhøyt antall tilfeller av det mygg-overførbare viruset, som i verste fall kan være dødelig.

Myndighetene i Hellas advarer alle turister i landet mot å bli bitt av mygg.

Det skriver blant andre The Guardian og Forbes.

En uke etter at det lokale utenriksdepartementet inkluderte insekt blant truslene med å dra til Hellas, oppfordrer nå helsepersonell ferierende til å tå forholdsregler mot vestnilfeber. Det skjer etter et rekordhøyt utbrudd av det mygg-overførbare viruset i fjor.

- Ta forholdsregler

- Det har vært nok tilfeller til å vite at dette nå er et helseproblem, sa Danai Pervanidoum leder for vektorbårne sykdommer hos den nasjonale organisasjonen for folkehelse (Keelpno), ifølge The Guardian.

Han forteller videre at viruset har etablert seg i Hellas gjennom trekkfugler.

- Vi anbefaler at alle tar personlige forholdsregler, som å ha på seg langermede plagg, unngå steder med stillestående vann og bruke myggnett og avstøtende stoffer, fortsetter Pervanidou.

Hele 316 personer ble smittet av viruset i fjor, noe som resulterte i 50 døde grekere. I år har det blitt rapportert om diagnostiserte tilfeller i både landlige og urbane områder uvanlig tidlig, informerer Keelpno om.

Normalt vil de som er smittet med viruset ikke vise noen symptomer. Selv om omtrent 20 prosent opplever milde, influensalignende plager, inkludert feber, hodepine og generelle smerter, vil bare ett prosent fortsette å utvikle en alvorlig sykdom. Det opplyser det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging.

Høyeste siden 2012

Men blant de som ble diagnostisert i Hellas i fjor, viste 243 personer symptomer på nevrologisk sykdom som hjernebetennelse, hjernehinnebetennelse og akutt lammelse.

Ikke siden 2012, da det var 262 tilfeller og 35 dødsfall, har et utbrudd vært så alvorlig.

Midt opp i en økende offentlig bekymring har den amerikanske ambassaden i Athen utstedt et helsevarsel som oppfordrer innbyggerne til å ta forebyggende tiltak, fra å rydde opp områder med myggavl, til å klippe gress og busker.

Hellas er forventet å motta 31 millioner besøkende i år, nesten tre ganger befolkningen, og tiltakene blir håndhevet strengt for å kontrollere områdene med utbrudd.