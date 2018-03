Turisthytter vasket ned – folk bes passe på håndhygienen

Seks hytter er vasket ned etter utbruddet av magesjau som rammet påsketurister på Hardangervidda i helgen. Mandag var det ikke meldt om nye smittetilfeller.

– Vi opplever at vi har kontroll på situasjonen. Hyttene gjør alt de kan ved å informere, oppfordre til håndvask og nedvask med Klorin på berørte soverom, fellesrom og toalett. Vi følger Folkehelseinstituttets råd, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

I løpet av ett døgn i helgen ble rundt 30 personer med mageproblemer hentet ut fra seks av turistforeningens hytter på påskefjellet. Magesykdommen rammet 25 turister på hyttene Litlos, Sandhaug, Rauhelleren, Kalhovd, Krækkja og Stigstuv.

– Skikkelig håndvask

DNT mener de har kontroll over situasjonen og opplyste mandag formiddag at de ikke hadde fått meldinger om nye tilfeller av omgangssyke. Wikborg fortalte imidlertid til NRK at to eller tre nye sykdomstilfeller var registrert på turisthyttene, og at disse ble fraktet ned fra fjellet med scootere.

Oppfordringen til påsketuristene er uansett klar: Dra til fjells, men pass på håndhygienen!

– Er du i fin form, er det ingen grunn til å avlyse påsketuren. Det viktigste du selv kan gjøre, er å ta forholdsregler med skikkelig håndvask med såpe og vann, sier Wikborg.

Smitte hjemmefra

Turistforeningen opplyser at det var totalt rundt 1.100 gjester på hyttene på Hardangervidda i palmehelgen. De foreløpige undersøkelsene viser at smittekilden verken er funnet i maten eller vannet på hyttene. Symptomene til dem som ble hentet ut, tyder ifølge helsepersonell på at folk har tatt med seg smitten hjemmefra.

– Dette er smitte som folk tar med seg hjemmefra, og det har vært mye magevirus rundt omkring den siste tiden. Vi kommer til å holde hyttene åpne, og at vi følger folkehelseinstituttets råd ser ut til å gi god effekt, sier Wikborg.

