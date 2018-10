Turistparadis forbyr overvektige å ride på esler

Turister i Santorini blir stadig flere - og tyngre.

En ny lov er nettopp vedtatt i Hellas som forbyr overvektige å ri på esler.

- Eslene er tvunget til å jobbe under forferdelige forhold," sa Christina Kaloudi, 42, som driver Santorini Animal Welfare Association, skriver svenske Expressen.

Fine strender, dramatiske utsikter og sjarmerende små landsbyer plassert midt i bratte lipper. Få øyer i den greske øyaverden er like vakre og populære som Santorini i Hellas.

Men det bratte terrenget og alle trappene betyr at det er nesten umulig for biler å nå frem. Øya bruker derfor esler - spesielt når man transporterer turister.

Dyrettighetsaktivister har lenge vært oppmerksom på situasjonen, og en ny lov er godkjent i Hellas, noe som forbyr overvektige å ri på esler, skriver Expressen som siterer Daily Telegraph.

Aktivister hevder at eslene må bære stadig tyngre turister grunnet økningen i antall overvektige mennesker. Rapporter har kommet om at eslene i enkelte tilfeller hat måttet jobbe syv dager i uken uten hvile og vann. Mange skal ha fått ryggen ødelagt og åpne sår.

Dyrerettighetsaktivister mener at den store økningen av overvektige turister har tvunget lokalbefolkningen til å krysse esler med hester for å få esler som tåler større belastninger.

- Et esel bør ikke bære mer enn 20 prosent av sin egen totalvekt, sier en talskvinne for Help Santorini Donkeys-organisasjonen til Daily Mail.

Her gjøres esler klare til å frakte turister opp den stupbratte veien opp til byen Fira på Santorini.

Turister på vei opp til byen Fari på eselrygger.

I hui og hast jages eslene ned den stupbratte bakken for å bære opp nye turister.

Turistens vekt i kombinasjon med mangel på skygge og vann og de høye temperaturene har ført til stor lidelse for eslene på øya.



- Det bør være en vektgrense. Når det gjelder esler, skal den være 50 kilo, men hvordan ville du implementere den regelen og hvem ville sørge for at vektgrensen holdes, sier Kaloudi.

Hun forteller at det er ikke uvanlig at eierne dumper sine esler et eller annet sted eller skyver dem ned fra en klippe når de ikke lenger kan fungere. Hun har nå om lag 15-20 esler i hennes stall som hun tar vare på.

- Noen av eslene som kom hit var bare timer fra døden, fortsetter hun.

Kaloudi gjør det imidlertid klart at hun ikke vil stoppe den viktige inntektskilden for lokale innbyggere i Santorini.

- Jeg vil bare at de skal ta vare på eslene på en rettferdig og human måte.

