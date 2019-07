Tusen personer kan miste norsk statsborgerskap etter ID-juks

Politiet vet om en rekke saker der utlendinger har lurt til seg statsborgerskap, men i dag har hundrevis av saker ligget i ro i to år, skriver TV 2.

De siste årene har politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) avdekket et økende antall tilfeller der personer har fått norsk statsborgerskap på falsk grunnlag. Historien de har presentert har i ettertid vist seg å være usann, skriver TV 2.

Verken politiet eller UDI har fått gått videre med disse sakene på to år, mens myndighetene har jobbet med å avklare om det er UDI eller Utlendingsnemnda (UNE) som skal behandle sakene, eller om det er domstolen som bør være førsteinstans, skriver TV 2. Denne prosessen startet etter den såkalte Mahamoud-saken.

Seksjonssjef Frode Hersvik i Politiets utlendingsenhet i Vest politidistrikt mener at det er frustrerende at «opplagte saker» ikke behandles. I politidistriktet er det ifølge TV 2 over et titalls saker der politiet med stor sikkerhet vet at utlendinger har jukset til seg norsk statsborgerskap, og Hersvik mener det går for tregt.

– Vi har saker hvor det er verifisert at de som har fått statsborgerskap er fra et annet land enn det de har oppgitt, men vi får ikke gjort noe med det. I stedet hoper sakene seg opp i UDI, sier Frode Hersvik til kanalen.

Ifølge UDI vil tallet på ubehandlede saker være rundt 1.000 ved utgangen av 2019.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvar for lovprosessen sier at deres forslag om at domstolen skal være førsteinstans har møtt stor kritikk under høringen. Ifølge Sanner tar imidlertid kunnskapsdepartementet sikte på å legge fram et lovforslag så snart som mulig.

Bioingeniøren Mahad Mahamud fikk i 2015 sitt statsborgerskap trukket tilbake fordi UDI og UNE mente han er fra DJibouti og ikke Somalia, slik han sa da han som 14-åring kom til Norge. Saken endte opp i domstolen, der Mahamud tapte og måtte forlate landet. På bakgrunn av saken krevde et flertall i Stortinget at tilbakekall av statsborgerskap skal avgjøres av domstolen – og ikke UDI og UNE som i dag.