Tusen takk, president Trump!

Torsdag ble den mektige, iranske revolusjonsgarde-generalen Qasem Soleimani drept i et målrettet amerikansk angrep. Takk, Trump, skriver Mina Bai.

Torsdag denne uken ble den mektige, iranske revolusjonsgarde-generalen Qasem Soleimani, sammen med Al Muhandis, sjefen til den iransk-støttede irakiske militsen Kata’ib Hizbollah, drept i Irak av amerikanske styrkers målrettede angrep.

I fyr og flamme

Twitter var i fyr og flamme. Mange irakere, iranere og amerikanerne feiret.

Irakere kom ut i gatene i morgentimene i Baghdad og gledet seg med dans og flagg. Dette er folk som er drittlei av det iranske regimets innblanding i Iraks indre affærer og deres sekteriske krigshissing. Det var det irakiske flagget de heiset og roste.

Helt siden oktober har demonstranter protestert i Irak og kritisert den irakiske regjeringen for å være en nikkedukke for det iranske regimet.

Dødstallet på demonstrantene er på over 400.

Det iranske regimet som er boikottet av USA, og som gjør sin hvitvasking gjennom Irak og generalen Ghasemi, har lenge hatt en stor rolle i undertrykkelsen av irakerne.

Han reiste igjen i oktober til Irak for å undertrykke demonstranter etter en eskalering av protestene. Dette utsagnet fra ham lekket ut i ettertid til AP:

«I Iran vet vi hvordan vi skal undertrykke demonstranter. Vi har hatt slike protester som vi har tatt kontroll over.»

Mange drepte

Mange demonstranter i Irak ble skutt på med store tåregasskapsler. Rettet mot hodet, noe som førte til en grusom død.

Den iranske revolusjonsgarden har god erfaring med sine brutale måter å slå ned på demonstranter gjennom 40 år. I Irak, helt siden oktober, ble irakiske demonstranter brutalisert av iransk-støttede paramilitære - og dermed er disse svært hatet av demonstrantene.

Det var disse iransk-støttede militsene som stormet den amerikanske ambassaden før nyttår i Baghdad, og før det var det de som ved avfyring av raketter inn i felles irakisk-amerikanske baser drepte en amerikaner.

Iran har tidligere uttalt mange ganger at de vil ha amerikanske soldater bort fra Irak. Dette var bakgrunnen for eskaleringen av konflikten i Irak og ikke omvendt, slik man leser i norsk media.

Mange iranere kunne via Twitter i natt vise hvordan de feiret langt ut i morgentimene. Selvfølgelig kunne de ikke komme ut i gatene slik irakerne gjorde. Det har de ikke lov til, med mindre de vil bøte med livet.

Brutal tid før nyttår

Det var i november at de kom ut i gatene i protest mot regimet, og ble brutalisert av den iranske revolusjonsgarden - den samme hærstyrken som Soleimani ledet den utenlandske grenen Quds av. 1500 sivile mennesker har ifølge Reuters blitt drept med skudd rettet mot hodet og brystet - mange tusen andre befinner seg i fengsel. En del er sporløst forsvunnet.

Vestlige medier og politikere må ikke gå i fellen ved å glorifisere en drapsmann, en terrorist som Soleimani. Han har blodet til mange Irakere, Iranere, Syrere, Yemenier, Libanesere, Amerikanere på hendene.

Deres forsøk på å late som at drapet på ham er med å eskalere konflikten, er misvisende. Det er nærmere å si at Iran, som med sin krigshissing i over 30 år i nabolandene, har dratt Midtøsten inn i en konflikt og sekterisk krig.

Soleimani og hans gjeng bør sees og omtales slik de er, en bunt med religiøse, ekstreme terrorister, og ikke omvendt.

Verden er blitt en terrorist fattigere

Soleimani var like farlig som ISIS-lederen Al-Baghadadi, og Al Quidas leder Osama bin Laden. Ikke noe mer, ikke noe mindre.

Verden er blitt et bedre sted nå som en stor terrorist er borte. Jeg for min del er takknemlig overfor president Trump.

Det er merkelig å se hvordan vestlige politikere, eller media (ofte med anti-Trump-sentimenter), reagerer på dette. Dette er samme politikerne som ikke sa et eneste ord om drap på 1500 sivile demonstranter i Iran i november.

Rettferdigheten seiret

I natt var en uforglemmelig natt for min del - og mange iranere som meg.

Kanskje i natt var det nærmeste jeg kommer til rettferdighet i mitt liv etter 30 lange år med terror, drap, tortur og urettferdighet utført av terrorister som Soleimani og Khamanei.

«Lederen» Khamanei sørger, og det er blitt erklært sørgedager i Iran. For mange av oss iranere er dette fest og glede takket være president Trump.

Rettferdigheten seiret.