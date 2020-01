Tusener sørger i Bagdad etter angrepet mot Soleimani

Tusener samlet seg lørdag i Bagdads gater for å hedre den iranske generalen Qasem Soleimani som natt til fredag ble drept i et amerikansk droneangrep.

Qasem Soleimani ledet elitestyrken Quds i den iranske Revolusjonsgarden, og han var regnet som hjernen bak Irans militære og politiske strategi i regionen.

Mange av de sørgende i Iraks hovedstad Bagdad var kledd i svart, og de bar på irakiske flagg og flagg tilhørende Iran-støttede militser som var lojale til Soleimani.

Kistene til de døde ble båret gjennom gatene i en begravelsesseremoni som ble ledet av irakiske militssoldater som holdt flagg. Iraks fungerende statsminister Adel Abdul-Mahdi og Hadi al-Amiri i sjiamilitsen Hashed al-Shaabi deltok i seremonien.

Sinte sørgende ropte blant annet anti-USA-slagord og lovet hevn.

– Død over USA, ropte enkelte, mens irakiske militærhelikoptre fløy over som ledd i tunge sikkerhetstiltak.

BEGRAVET: General Qasem Soleimani ble hedret lørdag 4. januar. Foto: Wikimedia Commons

USAs forsvarsdepartement har bekreftet at angrepet skjedde etter direkte ordre fra president Donald Trump. Ifølge Trump planla Soleimani et angrep mot amerikanske diplomater. Dette skal ha vært grunnen til at den iranske generalen ble likvidert.

Natt til fredag ble Soleimani og flere andre drept i et droneangrep ved flyplassen i Bagdad. Et nytt luftangrep rammet natt til lørdag personer tilknyttet militsorganisasjonen Hashed al-Shaabi, men det er foreløpig ikke kjent hvem som sto bak.

Likene vil bli fløyet til hellige sjiasteder i Sør-Irak i løpet av dagen der lignende begravelsesseremonier vil skje, ifølge lokale medier.

Iran har truet med alvorlige hevnangrep, en trussel som også Irans allierte, som Jemens houthimilits og Libanons Hizbollah-milits, har sluttet seg til.

