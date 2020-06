Tusenvis av løver avles i fangenskap for å skytes av turister

Ny bok avslører grufulle detaljer om løvejakten i Sør-Afrika.

Tusenvis av løver blir født og avlet i fangenskap, for deretter å skytes av turister på jakt. Det avslører forretningsmannen Lord Ashcroft i en ny bok kalt «Unfair Game: An Exposé Of South Africa´s Captive-Bred Lion Industry».

I tillegg til boka har Ashcroft også laget en kortfilm, som du kan se et utdrag av over. Vi advarer mot sterke bilder!

For å skrive boka reiste Ashcroft rundt i Sør-Afrika for å undersøke industrien rundt løver og ville dyr. Han mener det per dags dato eksisterer 12 000 løver som er født i fangenskap, kun i Sør-Afrika. Det er fire ganger så mange løver i fangenskap, som det lever i det fri.

- Det er ingen overdrivelse å si at mishandlingen av løver i Sør-Afrika har blitt til en egen industri, skriver han i boka i følge Daily Mail.

Han forteller at tusenvis av løver blir født hvert eneste år, og at løveungene blir revet fra foreldrene allerede mens de er noen dager gamle. Deretter blir de brukt i turistnæringen for å ta bilder og lignende, og til slutt drept i en iscenesatt «jakt», eller regelrett slaktet for å få tilgang til skjelettet og andre deler som blir brukt i Asias medisinindustri.

Mens de lever får de for lite mat, og de blir ofte holdt i små bur og under svært uhygieniske forhold. De blir ofte dopet ned, og slått dersom de ikke opptrer for betalende turister, hevder Ashcroft.

- Dette kyniske systemet foregår helt åpenlyst i Sør-Afrika, til tross for at det bare er noen få hundre personer som tjener på denne mishandlingen. Takket være lovene i landet ser det ut til at de kan holde på som de ønsker, sier han.

Ashcroft har nå satt i gang en kampanje for å få avl i fangenskap til å bli ulovlig i Sør-Afrika. Alt overskudd fra boka skal gå til veldedige organisasjoner som tar vare på det ville dyrelivet i området.

- Løvefarmene bringer skam over Sør-Afrika, et land jeg har elsket å besøke i mange år. Det er på tide å innse at dette er en forferdelig og barbarisk industri som ikke hører hjemme i dette århundre, sier han.

