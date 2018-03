Tusenvis deler dette skrekk-bildet - men det er bare tull

18 år gammel myte deles i høyt tempo på Facebook.

På under et døgn har over 3800 personer delt et bilde som hevdes å være fra en bensinpumpe fra Tyskland, der en HIV-infisert sprøytespiss er festet til selve håndtaket.

«Bildet er fra Tyskland, men det kommer desverre hit også», hevdes det i posten.

Denne saken er derimot helt falsk. Bildet stammer ikke fra Tyskland, og nålen på bildet er ikke HIV-infisert.

En gammel vandrehistorie

Det har i et par tiår med jevne mellomrom dukket opp vandrehistorier på nett om denne typen hendelser. Mytenettstedet Snopes.com har sporet den første historien tilbake til i alle fall 2000, fra et klassisk kjedebrev med skekkhistorier.

Dette har vært en av flere typer HIV-relater myter som har dukket opp. De fleste over 30 år vil kunne huske skrekkhistorier om sprøytespisser etterlatt i setene på kino eller kollektivtrafikk.

Bildet stammer fra Los Angeles

Bildet i denne saken stammer derimot fra et nyhetsinnslag fra lokal-TV-stasjonen Fox 11 i Los Angeles, der en nål faktisk var utplassert på en bensinstasjon, og en person ble stukket i fingeren.

Nåla var derimot ikke infisert med HIV, og mistanken er at dette er gjort som en «copycat»-handling i kjølvannet av spredningen av myten om HIV-sprøyter på bensinstasjoner.

