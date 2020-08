Tusenvis samlet i fadderuke landet rundt

Årets fadderuke bekymrer myndighetene. I Bergen rykket politiet ut på grunn av 150 studenter i tett kø, og i Oslo samlet studentene seg i flere parker.

Hendelsen i Bergen oppsto i forbindelse med et rebusløp for studentene ved Høyskolen Kristiania, skriver Bergensavisen.

Bilder fra stedet viser et stort antall studenter som står tett i tett i en lang kø utenfor Eplehuset i Bergen sentrum.

– Så store ansamlinger er ikke ønskelig, og vi anmoder folk om å forholde seg til avstandsreglene. Tiltakene på innsiden av butikken var god, men på utsiden var det problematisk, sier innsatsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt.

Les også: Erna vil kjeppjage korona-kriminelle: - Veldig skuffende

Full fest i Frognerparken

Smittevernoverlegen reagerer med bekymring over situasjonen og sier at hun kommer til å ringe skolen umiddelbart.

– Vi har frarådet rebusløp og pub-til-pub. Vi ønsker heller at de holder seg på ett sted og har det kjekt sammen i en liten gruppe, sier smittevernoverlegen Karina Koller Løland til BA.

POLITIET PÅ PLASS: Politiet var på stedet i Frognerparken etter flere meldinger om store ansamlinger av studenter og ungdommer. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Høgskolens fadderstyre forklarer at det har blitt tatt grep etter køsituasjonen.

– Det var litt mange faddergrupper som gikk til den posten samtidig, og det er veldig beklagelig. Vi har vakter på alle poster, men de hadde ikke forberedt seg helt på at det skulle bli så mange med en gang, sier Line Louise Røen, som er leder for regional markedsutvikling ved Campus Kristiania.

I Oslo var det mandag kveld samlet et stort antall studenter og ungdommer i Frognerparken i forbindelse med fadderuka. Politiet var på stedet for å overvåke situasjonen. NRK fikk opplyst at det var minst et par tusen ungdommer til stede i parken.

Helsemyndighetene bekymret

Ved BI er alle utelivsarrangementet under fadderuka «Fadderullan» avlyst på grunn av koronapandemien. BI i Oslo stengte sin studentbar etter kun to timer mandag kveld, skriver VG.

Les også: Dette er behandlingen Bill Gates ville hatt om han ble covid-19-syk

- På bakgrunn av gjeldende smittevern ser vi store utfordringer med drift av BISO Kroa gitt dagens smitteoppblomstring, sier styreleder i Kroa, Fredrik Wennerød Adolfsen til avisen.

I forrige uke opplyste Universitetet i Oslo (UiO) til NTB at fadderuken vil bli gjennomført, men i mindre grupper enn vanlig.

Se video: Erna Solberg opplyser at det kan bli mer bruk av munnbind:

Koronasmitte blant unge i forbindelse med fest og sosiale sammenkomster har vært et hett tema den siste uken, og i Oslo har over 40 personer blitt smittet etter en rekke fester. Både helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet (FHI) har reagert på situasjonen.

– Festing blant unge og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på fredag.

– Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol, sa hun.

(©NTB)

Les mer: Bartender smittet i Haugesund – kommunen etterlyser pubgjester

Les mer: Ikke lenger nødvendig med legevurdering for å få koronatest