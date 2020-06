TV 2: - Nå får Get-kundene tilbake kanalene

Gets kunder skal få tilbake TV 2s kanaler etter midlertidig avtale.

I en pressemelding torsdag kveld skriver TV 2 at seerne kan få tilbake kanalen etter ny kontakt med Get.

I pressemeldingen heter det at partene er enige om å forlenge avtalen midlertidig på samme vilkår, mens de forhandler videre. Partene håper videre på å være i mål i løpet av seks måneder.

- Det er også en uttalt ambisjon fra begge parter om å komme i mål i løpet av noen få måneder. Derfor bør Get-kundene endelig kunne få TV 2-kanalene tilbake på skjermen, heter det i pressemeldingen.

Gets kunder har vært uten TV 2s kanaler siden deres avtale med dem gikk ut i slutten av mai. Omkring en million seere har blitt møtt av svarte skjermer istedenfor TV 2s kanaler siden da.

- Både vi og Get har ambisjoner om å finne en løsning så raskt som mulig. Nå er altså partene enige om at en midlertidig forlengelse er ønskelig, mens vi forhandler videre. Det burde allerede i kveld være mulig for Get å skru på kanalene igjen. Hverken vi eller Get ønsker å holde kundene som gissel, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand.

