TV 2 beklager og retter i ti saker i sin Giske-dekning

TV 2 retter, presiserer og beklager noen av sine saker om Trond Giske. I alt ti saker er nå rettet, ifølge nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

– Vi retter og presiserer og i noen tilfeller beklager. Det handler primært om manglende samtidig imøtegåelse, skriver Solbrække i en tekstmelding til Medier24.

Hun skriver også at det dreier seg om ti saker, og at rettelsene ble gjort fredag.

Trond Giske og forholdet til mediene er igjen i søkelyset etter at han snakket om pressens dekning av metoo på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø fredag.

Fra salen i Tromsø sa TV 2s Elin Sørsdahl følgende:

– Vi gjorde feil. TV 2 har, etter at vi hadde Giske på internt seminar der han påpekte at TV 2 har brutt Vær varsom-plakaten, på eget initiativ gått gjennom vår dekning. Jeg vet ikke om det ligger ute ennå, men vi kommer til å presisere og beklage ti artikler, sa hun.

Fra scenen fikk hun takk fra Giske selv.

– Det TV 2 gjør nå, er veldig bra, sa Giske.

Karianne Solbrække sier til Medier24 at Giske var gjest på et internt seminar hos TV 2-nyhetene i oktober, og at det var der han først kom med påstander om at også TV 2 har gjort til dels grove feil i sin dekning av sakskomplekset.