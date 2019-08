TV 2: Den pågrepne hyllet New Zealand-terrorist før angrepet

Politiet kan per nå ikke fastslå at det ble avfyrt skudd i moskeen i Bærum, forteller de under en pressekonferanse. Ifølge TV 2 skal den pågrepne ha hyllet New Zealand-terrorist før angrepet.

Saken oppdateres.

Lørdag ble det avfyrt skudd i en Moské i Bærum. En person, som skal ha vært utkledd i uniform skal ha kommet inn i moskeen med våpen.

Hadde kjennskap til gjerningspersonen

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 16.07.

- Politiet har etter en melding klokken 16.07 rykket ut med store mannskaper til moskeen, der det var melding om at det var løsnet skudd, forteller avdelingsleder Rune Skjold under en pressekonferanse lørdag kveld.

Da politiet kom til stedet var gjerningspersonen overmannet av publikum. Politiet forteller under pressekonferansen at gjerningsmannen er en norsk borger med norsk bakgrunn, bosatt i nærmiljøet. Vedkommende skal være i 20-årene og han skal være kjent av politiet fra før, men de ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan under pressekonferansen.

En person er lettere skadd etter hendelsen. Det skal ha blitt funnet våpen på stedet, men under pressekonferansen forteller Skjold at de ikke per nå kan fastslå at det ble løsnet skudd.

Seksjonssjef ved Olso Politidistrikt Rune Skjold under en pressebrief etter en skyteepisode ved Al-Noor Islamic Center moskéen i Bærum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

TV 2: - Hyllet New Zealand-terrorist to timer før angrepet

Han forteller videre at politiet setter inn mye ressurser for å finne ut bakgrunnen til episoden. Blant annet vil de undersøke om gjerningsmannen har vært aktiv på forum på nettet.

Ifølge TV 2, som skriver de kjenner identiteten på den pågrepne, skal en mann med hans navn ha postet en melding på et nettforum der han hyller New Zealand-terroristen som tidligere i år drepte 49 personer i masseskytingene ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch. Innlegget skal ha blitt lagt ut 2 timer før mannen gikk til angrep.

Vurderer tiltak før ID

Under pressekonferansen sier Skjold også at de vil vurdere behovene for tiltak som vil være med å sikre ID-feiringen søndag.

- Vi er klare over at det går mot Eid i morgen. Vi kartlegger om vi må gjøre tiltak for å bedre sikkerheten, sier han.