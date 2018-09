TV 2 måtte sladde logoene på Senkveld-draktene etter NRK-klager

Konkurransenavnet lignet for mye på NRK-programmet «Mesternes mester».

«Senkveld med Helene og Stian» hadde premiere fredag kveld, med Helene Olafsen og Stian Blipp i rollene som programledere. De nye vertene tok over for Thomas Numme og Harald Rønneberg som var programledere for serien fra 2003 til 2018.

I den splitter nye versjonen av underholdningsprogrammet arrangerte Olafsen og Blipp en konkurranse med flere norske kjendiser, som skulle delta i «Camp Senkveld: Senkveld vs Mesterne».

For likt «Mesternes mester»

Konkurransen gikk ut på at programlederne skulle samle et lag med kjendiser, som skulle utfordre tidligere deltagere fra NRKs «Mesternes mester».

Problemet var bare at da konkurranse startet kaltes ikke programmet «Camp Senkveld: Senkveld vs Mesterne», som det heter nå, men «Hvem kan slå mesternes mestere?»

Navnet på innslaget i TV 2-programmet var såpass likt det NRK-sendte programmet at NRK kontaktet TV 2, før programmet begynte å sendes. Ifølge TV 2s programredaktør, Jarle Nakken, var NRK klare på at navnet på innslaget måtte endres.

- Grunnen til at logoene er sladdet er fordi det står: Hvem kan slå mesternes mestere? på logoene, som er tett opp mot merkevaren «Mesternes mester», sier Nakken til Nettavisen.

Enig med NRK

Nakken presiserer at det ikke kom noen motstand fra TV 2, da NRK henvendte seg til kanalen for å be dem endre på navnet.

- NRK tok kontakt med oss mens vi spilte inn konkurransen. Vi hadde et kjapt, lite møte, der alle var enige. Det var lurt å gjøre endringen, forteller programredaktøren.

Nakken sier videre at de løste problemet med å sette klistremerker over logoene midtveis i innspillingen av konkurransen.

Tidligere fotballspiller, Solveig Gulbrandsen, var en av de tidlige deltakerne fra Mesternes mester som var med på Senkveld-programmet. På et Instagram-innlegg av den tidligere Asker-spilleren ser man tydelig at logoene har forsvunnet fra deltakernes drakter.

Nettavisen har vært i kontakt med NRK, som ikke hadde anledning til å svare før senere lørdag kveld

Mest sett siste uken