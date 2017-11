TV 2 nedbemannet offer for grov trakassering: - Kan det virkelig være sant?

TV 2-ansatt ble grovt seksuelt trakassert, og varslet om hendelsen. Senere fikk den fornærmede ansatte sparken.

Tidligere TV 2-topp, Rune Indrøy, sperret opp øynene da han ble gjort kjent med hvilke personer som ble rammet av nedbemanningen i TV 2 i januar i år. Han har ikke snakket offentlig om dette før, men deler nå sin umiddelbare vantro med Nettavisen:

- Kan det virkelig være sant, var det første Rune Indrøy tenkte da.

Den tidligere kommunikasjonsdirektøren i kanalen tok sporenstreks kontakt med TV 2-sjef Olav T. Sandnes, for å utdype hvorfor han reagerte så kraftig på spesielt én av personene som hadde fått beskjed om at vedkommende var overtallig.

- Jeg tenkte at Sandnes umulig kunne kjenne til den ansattes forhistorie, sier Indrøy til Nettavisen.

Grov trakassering i TV 2



Forhistorien Indrøy sikter til, handler om tilfellene av seksuell trakassering som har foregått i TV 2, og som har blitt kjent de siste dagene.

TV 2-SJEF: Olav T. Sandnes.

Flere ansatte mistet jobben som direkte konsekvens av trakassering av kolleger, men én ansatt fikk beholde jobben i over ett år etter at det ble varslet om tilfeller av grov seksuell trakassering.

Mannen måtte forlate TV 2 først etter at den fornærmede ansatte varslet daværende kommunikasjonsjef Indrøy, som ikke var den ansattes nærmeste leder.

- Da den ansatte kom til meg reagerte jeg veldig sterkt. Jeg hadde en lang samtale med vedkommende, og skrev umiddelbart en rapport med mine anbefalinger og konklusjoner. Sammen med TV 2-sjef Alf Hildrum, ble situasjonen håndtert, sier Indrøy, som også reagerer kraftig på at det tok så lang tid før saken ble løst.

- Visste saken aldri ville havne i retten



En tid etterpå var personen som hadde blitt utsatt for den grove seksuelle trakasseringen, iferd med å miste jobben på grunn av nedbemanning. Vedkommende snakket med Indrøy, og Indrøy tok så på eget initiatv kontakt med sin tidligere arbeidsgiver, ved TV-sjef Olav T. Sandnes.

- Sandnes ringte meg nesten umiddelbart. Jeg vet ikke hva han visste og ikke visste på forhånd, men jeg fortalte ham forhistorien og sa at jeg mente dette burde vurderes en gang til, forteller Indrøy.

Sandnes skal så ha takket for samtalen, og Indrøy sier han ikke hørte noe mer fra TV 2 etter dette.

- Etter min oppfatning var det nær sagt et selvskudd å sparke vedkommende i nedbemanningsprosessen, sier Indrøy.

Indrøy, som var i TV 2 i over 20 år, forteller at han i stedet ble kontaktet av advokaten til den ansatte. Advokaten opplyste overfor Indrøy at TV 2 fortsatt sto på sitt. Advokaten ønsket å ta saken til Arbeidsretten og ville stevne Indrøy som vitne.

- Jeg takket ja innen et par sekunder. Jeg visste med en gang at saken aldri ville havne i Arbeidsretten fordi den aldri ville tålt dagens lys, sier Indrøy til Nettavisen.

- Kjøpte seg ut med mer penger



Indrøy ønsket å være så ryddig som mulig, og kontaktet igjen TV 2-sjef Sandnes, og fortalte ham at han trolig ville bli stevnet som vitne om den nevnte saken kom til Arbeidsretten.

- Da hørte jeg aldri mer fra TV 2, sier Indrøy, som har sin egen teori om hva som ble resultatet:

- Så skjedde det jeg visste ville skje, nemlig at de kjøpte seg ut av dette med mer penger på bordet, sier Indrøy.

Nettavisen har vært i kontakt med den ansatte, som ikke ønsker å kommentere saken, utover at vedkommende ønsket at denne saken ikke skulle publiseres.

Det er inngått et forlik mellom TV 2 og den tidligere ansatte, altså uten at saken ble tatt for retten.

Dette svarer TV 2



Nettavisen har vært i direkte kontakt med konsernsjef og sjefredaktør Olav T. Sandnes, samt den fornærmede ansattes nærmeste leder i TV 2, for å svare på kritikken fra Indrøy og komme med kommentarer til denne saken.

De velger i stedet å svare gjennom TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand.

Hun sier følgende til Nettavisen:

- Siden vi aktivt ønsker å senke terskelen og oppfordrer alle til å melde fra om både gamle og eventuelt nye saker, er det naturlig at det kommer mange henvendelser fra media. Av hensyn til de personene det gjelder og ikke minst arbeidslivets lover og regler, kan vi ikke snakke om enkeltsaker og personalsaker. Selv om disse sakene og det som skjer nå har en helt spesiell ramme, kan vi rett og slett ikke hoppe bukk over spillereglene.

- På generelt grunnlag kan jeg si at den nedbemanningen som TV 2 gjennomførte i fjor, ble gjennomført i tråd med de lover og regler vi skal følge i slike saker. Det vil si at både kompetanse, ansiennitet og eventuelle sosiale forhold, inngikk i totalvurderingen av hvem som var overtallige.

- Et eventuelt varsel om kritikkverdige forhold vil selvfølgelig ikke spille negativt inn i en slik vurdering, sier Willand.

