Nå har kanalen gjort flere endringer i teksten.

- Fra å være verdens beste land å bo i, er vi nå innbyggere i et diktatur. Slik starter TV 2-profil Linn Wiik et innlegg om koronarestriksjonene i Norge. Det har skapt reaksjoner.

I innlegget kaller Wiik Norge et diktatur, og at «I nyere norsk historie er den mest kjente diktatoren Erna Solberg.»

Flere reagerer

På Twitter er det flere som reagerer på det Wiik skriver. Politisk kommentator i Bergens Tidende, Morten Myksvoll skriver følgende: «Linn Wiik aner ikke hva et diktatur er for noe», og har i skrivende stund fått over 200 likerklikk på tweeten.

Han er ikke alene om å reagere:

Flere endringer

I etterkant av at innlegget ble publisert har TV 2 gjort flere endringer. Blant annet har originaltittelen blitt endret fra «Vi lever i et diktatur» til «Vi er dritt lei», og ordet «diktatur» har blitt satt i hermetegn gjennom store deler av teksten.

I teksten sto det også følgende:

«Fra å være verdens beste land å bo i, er vi nå innbyggere i et diktatur. For det er det jo ingen tvil om: Vi lever i et diktatur.»

Som nå er endret til dette:

«Fra å være verdens beste land å bo i, er vi nå innbyggere i et «diktatur».»

Les også: Professor: Gi norske koronavaksiner til fattige land

Mener ikke at vi lever i et diktatur

Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække skriver i en SMS til Nettavisen at Wiik har skrevet en tekst hvor hun med alvor iblandet satire skriver om en bekymring i kjølvannet av koronatiltakene, og hvilke sår de påfører samfunnet på sikt.

- Vi ser at det ikke kom tydelig nok frem at hun ikke faktisk mener vi lever i et diktatur, så hun har valgt å utdype dette, skriver Solbrække.

Dette er avsnittet Wiik har lagt til i teksten:

«Jeg er ikke imot tiltakene. Tvert imot gjør jeg selv alt jeg blir fortalt. Og jeg mener jo ikke at vi lever i et diktatur. Ikke egentlig. Men jeg mener det er verdt å stille spørsmål ved hva alt vi som samfunn gjør for å holde oss korona-frie gjør med de andre delene av livene våre.»

Les også: Høie kan få en tredje smittebølge rett i fanget

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget