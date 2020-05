TV 2-reporter Kjetil Løset blir ny kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har ansatt politisk reporter Kjetil Løset som ny kommunikasjonssjef. Løset har vært ansatt i TV 2 i 22 år.

I en pressemelding opplyser Løset at det er uavklart når han vil begynne i den nye jobben, og at dette blir avklart med nåværende og kommende arbeidsgiver så fort som mulig.

- Kjetil Løset en av Norges mest meritterte og erfarne politiske reportere, og jeg er svært tilfreds med å få han på laget, sier parlamentarisk leder i partiet, Siv Jensen, i pressemeldingen.

Hovedpersonen selv synes det er trist å forlate arbeidsplassen, men ser frem til nye utfordringer.

- Det er selvsagt vemodig å forlate gode kolleger og venner i TV 2, men samtidig ser jeg fram til nye og spennende faglige utfordringer på innsiden av politikken, sier han.

Frp-leder Siv Jensen mener at ansettelsen av Løset som kommunikasjonssjef er en formidabel styrking av partiets mannskap. Hun gleder seg til å starte samarbeidet.

– Med Løset får vi en av Norges beste kommunikasjonseksperter med på laget. Det er litt over ett år til et svært viktig stortingsvalg, hvor målet vårt er å sørge for at politikken som føres de neste årene, får et tydelig Frp-stempel. Vi kunne ikke ansatt en mer kompetent og dyktig kommunikasjonssjef, og jeg gleder meg veldig til å starte samarbeidet, sier Jensen.

Løset opplyser at han med umiddelbar virkning, etter eget ønske og avtale med TV 2, ikke utfører arbeidsoppgaver som omhandler kanalens dekning av norsk politikk.

Han har medieutdannelse fra Høgskulen i Volda.

