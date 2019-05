Siv Jensen kaller inn til krisemøte om bompenger

Siv Jensen har kalt inn landsstyret i Fremskrittspartiet for å diskutere bompenger.

Generalsekretæren i Fremskrittspartiet innkalte onsdag kveld til ekstraordinært landsstyremøte i Frp, skriver TV 2 torsdag. Møtet skal finne sted førstkommende onsdag klokken 16.

– Dagsorden for møtet er den politiske situasjonen omkring bompenger og at partilederen ønsker å gi en oppdatering om situasjonen, står det i innkallelsen, ifølge TV 2.

Siv Jensen bekrefter dette.

– Vi har innkalt til landsstyremøte på onsdag fordi jeg ønsker å gi fylkeslederne en oppdatering på den politiske situasjonen omkring bompenger. Jeg har for vane å ha tett dialog med fylkeslederne i viktige politiske saker for partiet. Stortingsgruppen har vært løpende orientert og det er naturlig at vårt landsstyre får samme mulighet til å diskutere saken, skriver hun i en tekstmelding til TV 2.

Frp-lederen sa forrige uke at hun ønsket et toppmøte i regjeringen om bompenger.

– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra folk om bompenger. Bom-belastningen er blitt for høy. Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med partilederne i de fire regjeringspartiene, hvor vi skal sette oss ned og diskutere situasjonen og se hva vi kan gjøre, sa finansminister Siv Jensen til VG mandag forrige uke.

På Frps nettside heter det at generalsekretæren innkaller, etter vedtak i Sentralstyret, til ordinært Landsstyremøte to ganger i året. Videre innkalles Landsstyret når enten Sentralstyret, stortingsgruppen eller fylkesstyrene i minst syv fylker krever dette med mer enn halvparten av stemmene i hvert forum.