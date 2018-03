Havarikommisjonen er frustrert over EUs flysikkerhetsbyrå EASA og Airbus Helicopters etter lang ventetid under granskingen av Turøy-ulykken som kostet 13 liv.

Det melder TV 2 , som har snakket med flere kilder som er kjent med og har lest utkastet til den foreløpige sluttrapporten om hva som skjedd før og rundt ulykken 29. april 2016. Tolv menn og en kvinne omkom da et helikopter av typen Airbus Helicopters H225 Super Puma styrtet ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland.

I en foreløpig rapport kom Statens havarikommisjon (SHT) til at utmattingsbrudd i et tannhjul i girboksen forårsaket ulykken. Uten forvarsel løsnet rotoren og helikopteret styrtet. SHT har nå sendt ut utkast til den endelige rapporten på høring, blant annet til EASA og Airbus.

Ifølge fjernsynskanalen har SHT vært frustrert over å måtte purre og vente lenge på å få utlevert dokumenter fra Airbus. Kommisjonen ber EU om å vurdere regelverksendring som vil pålegge EASA og helikopterprodusentene å raskere utlevere sertifiseringsdokumenter og annet når det pågår granskning.

– Jeg er overrasket over hvor grundig og utilslørt kritikken mot EASA og Airbus er. Man stiller noen grunnleggende spørsmål ved det hele, sier en av kanalens kilder.

Et poeng i rapporten skal være at det ble gjort for lite etter en tilsvarende helikopterulykke i Skottland i 2009, der 16 personer omkom. Også den ulykken ble utløst av brudd i samme type tannhjul i girboksen, uten at noe ble gjort for å endre tannhjulet i etterkant.

Høringsfristen utløper i april, og det kan komme endringer i rapporten.

