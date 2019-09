TV-kanal: - 34 savnet etter båtbrann i California

TV-kanal melder at 34 personer omkom i en båtbrann i California.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Båtbrannen skal ha skjedd nær øya Santa Cruz i Ventura fylke. Det melder TV-kanalen CBS Los Angeles.

Det er brannvesenet som har opplyst at 34 personer har omkommet i båtbrannen, mens kystvakten ikke har bekreftet det ennå.

Fox News melder at over 30 er omkommet, mens CNN melder at 34 personer er savnet.

- Kystvakten har satt inn flere ressurser, sammen med lokale ressurser for å assistere flere en 30 personer som er i nød på en 75 fots båt nær Santa Cruz Island. Flere detaljer vil bli tilgjengelig senere, siden operasjonen nå fortsetter, opplyser kystvakten på Twitter.

CBS Los Angeles melder at totalt fem personer har blitt reddet av båten, mens 34 personer fortsatt ikke er gjort rede for. På bildet ser vi båten som sto i brann. Foto: CBS Los Angeles

- Vi fikk opplyst at fartøyet sto i brann. En gruppe gruppe av besetningsmedlemmer har blitt reddet, en av dem med mindre skader, og det jobbes videre med å evakuere de resterende passasjerene, opplyser kystvakten.

CBS Los Angeles har fått opplyst at båten som brant, tilhører selskapet Truth Aquatics, som driver med catering og dykking i området. Båtens navn skal være Conception. Dette bildet er hentet fra selskapets hjemmeside. Foto: truthaquatics.com

Fra havnen i Ventura og ut til Santa Cruz Ialand tar det rundt en time med vanlig rutebåt.

CBS Los Angeles melder at totalt fem personer har blitt reddet av båten, mens 34 personer fortsatt ikke er gjort rede for.

CBS Los Angeles opplyser også at brannen først ble meldt inn ved 04-tiden natt til mandag. TV-kanalen har også fått opplyst at båten som brann, tilhører selskapet Truth Aquatics, som driver med catering og dykking i området. Båtens navn skal være «Conception ».

Saken oppdateres.