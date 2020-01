TV-kanal rapporterte om feil dødsofre da Kobe Bryant døde

Politisjef er sterk kritisk etter dekningen av Kobe Bryants død: - Ekstremt respektløst.

I etterdønningene av Kobe Bryants død, i en helikopterulykke, får flere medier nå hard medfart.

TMZ var den første til å rapportere om ulykken, før noen av de pårørende hadde fått noe som helst informasjon.

Den Disney-eide nyhetskanalen ABC erklærte at fire av Bryants døtre også hadde omkommet i ulykken, mens engelske BBC viste klipp av feil basketballspiller i en montasje.

- Ekstremt respektløst

Nyheten om det tragisk helikopterstyrten vest for Los Angeles skapte nokså raskt spekulasjoner om hvem som egentlig befant seg i fartøyet.

Politisjef Alex Villanueva i Los Angeles går nå hardt ut mot den journalistiske dekningen av dødsulykken.

- Det spekuleres vilt rundt identitetene, men det ville vært veldig upassende for meg å identifisere noen med navn før rettsmedisineren har gjort sine vurderinger. Deretter må de pårørende bli varslet, sa han på søndagens pressekonferanse.

KRITISK: Los Angeles Countys politisjef, Alex Villanueva, var ikke nådig overfor medienes dekning av ulykken. Foto: Natalie Rice (AP)

Politisjefen er også skuffet over at TMZ publiserte nyheten før ofrenes pårørende hadde blitt varslet.

- Det ville være ekstremt respektløst å få vite gjennom TMZ at dine kjære er døde. Det er ekstremt upassende.

OMKOM: Kobe Bryant og datteren Gianna døde begge i den tragiske helikopterulykken på søndag. Her fra oppvarmingen til en NBA All-Star-kamp i 2016. Foto: Mark Blinch (Pa Photos)

Beklagde

I kaoset som fulgte etter ulykken, rapporterte også ABC feilaktig at Bryants fire døtre, inkludert et spedbarn, hadde omkommet sammen med sin far. Etter publiseringen har kanalen fått hard kritikk fra både publikum og kolleger i andre nyhetsmedier.

Nå ber reporteren, Matt Gutman, selv om unnskyld på Twitter.

- Jeg ønsker å beklage til Kobes familie, venner og alle våre seere, skriver journalisten.

I England presterte statskanalen BBC å vise klipp av LeBron James, i stedet for Bryant, i ett av sine nyhetsinnslag om ulykken.

Paul Royall, som redigerte klokka 22-innslaget, var derimot kjapt ute på Twitter etter at feilen hadde blitt lagt merke til.

- I kveldens dekning av dødsfallet til Kobe Bryant på BBCNewsTen brukte vi feilaktig bilder av LeBron James i en bit av reportasjen. Vi beklager denne menneskelige feilen som er under vår standard på dette programmet, skrev han.

Nyhetsoppleser Reeta Chakrabarti beklaget også for feilen mot slutten av programmet, men da hadde allerede feilen blitt gjort.