TV-kjendis kjøpte sex: Nå er han anmeldt for uaktsom voldtekt

Etter at den svenske TV-kjendisen Paolo Roberto kommenterte sitt ulovlige sexkjøp, ble han anmeldt for uaktsom voldtekt.

51 år gamle Paolo Roberto er en kjent person i Sverige. Han er tidligere bokser, tv-vert, politiker og skuespiller. I dag driver han en restaurantkjede og produserer pasta, olivenolje og kjøkkenredskaper. Han har også skrevet en rekke bøker om helse, mat og trening.

Han var programleder for den svenske utgaven av Farmen da han ble pågrepet under en politirazzia mot steder der det foregår prostitusjon i Stockholm. Roberto ble tatt på fersk gjerning fredag 15. mai.

På sin FB-side forteller Roberto selv at han har gjort noe fryktelig dumt, og at han fortjent har mistet tilliten hos alle han kjenner. - Jeg er bare en parasitt som skal utraderes, skriver han på FB.

- Sikkert noen som er tvunget dit

Roberto har innrømmet sexkjøp og vil dermed få en større bot. I Sverige blir bøter for sexkjøp beregnet ut fra inntekten, og kjendisen kan regne med å betale cirka 25.000 kroner.

I tillegg vil politiet undersøke om det har skjedd andre lovbrudd i forbindelse med sexkjøpet.

Roberto har kommentert hendelsen overfor svenske TV4, og sa blant annet at:

- Du kjøper en annen kvinnes kropp, sikkert noen som er tvunget dit.

Uttalelsen har skapt reaksjoner fra flere rettseksperter.

- Det han egentlig sier, er at han har begått en uaktsom voldtekt. Det er min vurdering, sier advokat Ingela Hessius til svenske Expressen.

- Uten å kunne sitere, så sier han at han har gjort det skitneste av det skitneste, og at dette trolig ikke var en kvinne som var her frivillig og som ikke ville ha sex naturligvis. Det var det mest graverende han sa, og åpenbart hadde han ikke vært i kontakt med advokat før han lot seg intervjue, sa Hessius.

Anmeldt for uaktsom voldtekt

Nå har en tidligere politimann anmeldt Roberto for uaktsom voldtekt.

Hvis Robertos uttalelser stemmer, så kan han ha gjort seg skyldig i uaktsom voldtekt. I så fall risikerer han fengsel.

Det er dette den tidligere politimesteren Tommy Bringholm (66) nå ønsker vurdert.

- Jeg er ikke ute etter Paolo Robertos tilfelle spesielt, men jeg ønsker at man skal gjøre en skikkelig vurdering av lovforslaget.

- Det er første gang jeg har gjort en anmeldelse av denne typen. I mitt arbeid tok jeg imot politianmeldelser, men som privatperson har jeg aldri levert en, sier han til svenske TV4/Aftonbladet.

Roberto har ikke kommentert anmeldelsen for uaktsom voldtekt.

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Paolo Roberto.

