TV-øyeblikket alle snakker om: - Kan du holde kjeft, mann!

Joe Biden ble kraftig irritert på Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Det var flere hissige ordutvekslinger mellom Donald Trump og Joe Biden i nattens debatt, men på ett tidspunkt kokte det rett og slett over for Biden.

- Kan du holde kjeft, mann! sa Biden, etter at Trump gjentatte ganger prøvde å avbryte ham.

Les også: Den historiske TV-debatten: – Denne mannen vet ikke hva han snakker om

- To millioner døde med Biden

Men Donald Trump gikk også rett i strupen på Biden. Trump gikk til angrep på Biden og sa at USA ville hatt to millioner døde i USA, ikke bare 200.000, om Biden hadde sittet med makten - og viste blant annet til at Trump stengte for innreise fra Kina.

Det første temaet var høyesterett. Donald Trump har nylig nominert Amy Coney Barrett til å fylle det åpne setet etter Ruth Bader Ginsburg gikk bort.

– Vi vant valget. Jeg er valgt for fire år, og ikke for tre år, sa Donald Trump.

Joe Biden mente på sin side at man burde vente til etter valget.

De to gikk også i tottene på hverandre om Obamacare, som Trump ønsker å fjerne. Trump ble utfordret på hvilke alternative helsereformer han har planer om å innføre.

– Han har ingen helseplan, denne mannen vet ikke hva han snakker om, sa Biden.

Les også: Dramatikk før TV-debatten: – Vil ha uavhengig inspeksjon

– Du var en katastrofe

På slutten av diskusjonen om høyesterett ble det ekstra høy temperatur, og Biden ble frustrert av at Trump avbrøt han.

– Ja, bare fortsett å bable, mann sa Biden (Just keep yapping, man).

Trump svarte at han har gjort en god jobb, at han stanset fly fra Kina og beskyldte Kina for viruset. Han hevdet at Biden ville ha stengt økonomien ned mye mer enn han gjorde. Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP

Det neste temaet var koronaviruset, som har blitt en av de viktigste sakene i USA etter omtrent 200.000 amerikanere har dødd av viruset.

– Du kunne aldri gjort den jobben jeg gjorde, sier Trump - og viser til jobben Biden gjorde under svineinfluensaen, og la til:

– Du var en katastrofe, sa Trump.

Les også: Joe Biden avslører millioninntekter og skattetall

Biden hevder på sin side at Trump hadde håndtert krisen på en lite smart måte. Det fikk Trump til å tenne på alle pluggene:

– Ikke bruk ordet smart mot meg. Du sa du gikk skole i Delaware. Det gjorde du ikke. Du gjorde det nok dårligst i klassen. Så ikke bruk ordet smart mot meg, sa Trump.

Biden sa at Trump ble grepet av panikk mens viruset rammet landet.

Trump svarte at han har gjort en god jobb, at han stanset fly fra Kina og beskyldte Kina for viruset. Han hevdet at Biden ville ha stengt økonomien ned mye mer enn han gjorde.

– Du kunne aldri gjort det vi har gjort, sa han til Biden.

Stadige avbrytelser

Trump sa at det bare er noen uker til en vaksine er klar, mens Biden slo tilbake og sa ingenting tyder på at en vaksine er klar før neste år, og at det da vil ikke vil være før midt i året at den kan distribueres til dem som må ha den.

Når økonomien skulle diskuteres tok det virkelig av og ble stadig flere avbrytelser og frekke kommentarer fra begge kandidatene.

Joe Biden sa at det er færre amerikanere sysselsatt nå enn da Donald Trump ble president for snart fire år siden.

- Han burde komme i gang og ta vare på behovene til det amerikanske slik at vi kan åpne på en trygg måte, sa han om Trumps respons på pandemien.

Trump på sin side sa at økonomien går veldig bra, og beskyldte Biden for å ville stenge ned økonomien igjen om det blir en oppblussing av pandemien.

Ordstyreren Chris Wallace slet med å stanse begge i å avbryte, særlig tryglet han stadig Trump om å være stille og la Biden snakke ut.