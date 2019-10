TV-pastor advarer mot klimahysteri: «Verden går ikke under»

- Verden går ikke under, men Jesus er på vei, sier TV-pastor Jan Hanvold og mener klimadebatten bidrar til å spre ubegrunnet frykt.

OSLO (Nettavisen): Jan Hanvold, sjef og TV-pastor i den kristne kanalen Visjon Norge, går ut og advarer mot klimahysteriet.

Det gjør han etter en uke hvor den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg har skapt overskrifter etter sin harmdirrende tale i FN.

Sammenligner med atomkrigsfrykt

Hanvold har postet sine tanker om klimasaken på Facebook og sammenligner her frykten for klimaendringer med etterkrigsgenerasjonens frykt for atomkrig, men hevder frykten har tatt overhånd. Han skriver at «Folk må jo coole ned».

- Selvfølgelig er vi imot atombomber og krig. Og spredning av dette djevelskapet. Men når hysteriet og fanatismen tar overhånd, mister en helt realismen. Slik er det også med klimahysteriet, det blir fullstendig overdimensjonert, skriver Hanvold på sin Facebook-side og uttrykker bekymring for barna som vokser opp i et samfunn der med klimatrusselen får så stor oppmerksomhet:

- Vi skal jo ikke tilbake til steinalderen

« ... de tror at nå går planeten vår under. Noe den ikke gjør», skriver Hanvold og forsikrer at han er imot forurensning og ønsker å bevare kloden vår.

«Men vi skal jo ikke tilbake til steinalderen», skriver han og forsvarer ønsket om et grønt skifte, samtidig som han skriver at folk ikke skal føle skam knyttet til å kjøre bil, spise kjøtt eller ta fly.

«La oss ta til fornuft, å beskytte våre barn imot dette hysteriet. Så de skal slippe, å vokse opp i frykt og angst for fremtiden. En ting som er sikkert, verden vil bedras. La oss heller fylle våre barn med tro, håp og kjærlighet. Og tro på en fantastisk fremtid. Verden går ikke under, men Jesus er på vei, for å opprette sitt tusenårige freds rike.»

Nettavisen har kontaktet Visjon Norge for en kommentar fra Hanvold, men pastoren har så langt ikke vært tilgjengelig.

Omstridt TV-pastor

TV-pastor Jan Hanvold har flere ganger skapt overskrifter med sine utspill og TV-taler. Han har også måttet tåle kritisk søkelys for sine metoder. I en dokumentar på NRK Brennpunkt i 2016 viste kanalen hvordan Hanvold har samlet inn én milliard kroner de siste 15 årene og at mye av pengene kommer fra minstepensjonister og uføretrygdede. Dokumentaren ble klaget inn for Pressens faglige utvalg (PFU), men utvalget avviste at NRK hadde brutt god presseskikk. I etterkant av dokumentaren gikk gaveinntektene til Visjon Norge ned.