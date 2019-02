TV-profil dømt til fengsel og 75.000 kroner i bot for fyllekjøring

Ble målt til 1,92 i promille etter å ha krasjet med bil midt på natten i fjor høst. TV-kjendisen vedtok tilståelsesdommen i retten.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Fredag møtte en TV-profil i 30-årene for å svare på anklager om fyllekjøring.

Det var klokken 03.50 natt til 20 oktober at politiet fikk melding om en bil som hadde krasjet ved et boligområde i en by på Østlandet. Promillen ble målt til 1,92, kom det frem i retten.

- Jeg hadde vært på jobb den kvelden, etter det var jeg på et arrangement med venner. Vi gikk videre på til et utested og fortsatte å drikke whisky og andre sterke saker. Etter klokken 02.00 begynte ting å bli "blurry", og i 03-tiden tok jeg taxi, forklarte mannen i retten.

- Men jeg tok ikke taxien hjem, i stedet tok jeg taxien til der jeg hadde parkert bilen. Jeg kjørte langs XX-veien og traff en betongkloss. Så kom politiet og jeg ble arrestert og avga forklaring samme natten.

Liten nedgang i promillekjøringer

Mannen erkjente straffskyld og samtykket politiets forslag til straff på 24 dager i fengsel, 75.000 kroner i bot, tap av førerrett i to og et halvt år og at han skulle idømmes til å ta full ny førerprøve.

Saken går som en såkalt tilståelsessak, som er en veldig forenklet saksbehandlingsform i retten, uten vitner og andre bevis. Dersom den siktede gir en uforbeholden tilståelse blir det rask prosess og avgjørelse på stedet.

Klokken 09.35 besluttet retten at vilkårene for tilståelsesdom var til stede, og mannen blir straffet slik politiet begjærte.

Per Zimmer er advokat for TV-profilen.

- I skjerpende retning har retten vektlagt at det var snakk om svært høy promille, at det skjedde i et boligstrøk og at det skjedde en ulykke, sa dommerfullmektig Linn Vårhus Sørhaug.

Hun slo også fast at det var formildende at TV-profilen hadde gitt en uforbeholden tilståelse.

- Min klient er glad for å legge dette bak seg, og tar fullstendig avstand fra denne handlingen, sa TV-profilens advokat Per Zimmer til pressen.

Boten på 75.000 kroner er standard ut ifra regelen om at det skal straffes med 1,5 ganger brutto månedsinntekt. I dette tilfellet er bruttolønnen på 50.000 kroner per måned.

- Ikke aksept for fyllekjøring

Tall fra SSB viser at siden 2012 har antall anmeldte promillekjøringer økt fra 8315 til 9905 i 2016 med en dipp ned til 9605 i 2017. Det er altså alle som ble anmeldt for å føre et eller annet fremkomstmiddel på veien i beruset tilstand.

Tallene sier ikke om fyllekjøring blant nordmenn har økt det siste tiåret. Det kan like gjerne være at flere av de som kjører i fylla, har blitt anmeldt.

- Vi har ikke så stor aksept i samfunnet for fyllekjøring som tidligere. Promille er ansett for å være verre enn å kjøre for fort. Mange blir tatt fordi slekt og venner ringer politiet, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til Nettavisen.

-Jeg tror det er færre av de mest alvorlige tilfellene, men utviklingen i kjøring på lav promille er nok ikke like bra. Mange tar sjansen på å kjøre etter et par pils, og dagen derpå er det nok mange som bommer på hvor mye promille de har.

- Dritings med 1,9 i promille

Johansen sier at alkohol bare står for 10 prosent av den totale kjøringen i ruspåvirket tilstand. Likevel er alkoholrus overrepresentert i alvorlige ulykker.

-Vi vet at omkring 25 prosent av dødsulykkene, er rus en medvirkende faktor, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til Nettavisen.

JOHANSEN: Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

-I trafikkulykker er det promille som er mest utslagsgivende, selv om omfanget av ruskjøring med andre stoffer er vesentlig større.

Johansen sier at det er en grunn til at promillegrensen er 0,2.

-Her er det individuelle forskjeller, men allerede ved 0,2 begynner mange å få beslutningsproblemer. Det tar litt lenger tid å fatte valg, men stort sett går det veldig greit å manøvrere et kjøretøy og det skal godt gjøres å se på en person om han eller hun er påvirket.

-Hva med 1,9?

- Da er du dritings, men på veien dit er det mye som skjer som går utover sanseapparatet og beslutningsevnen. Her er det store individuelle forskjeller, men du får tunnelsyn, motorikken svekkes sammen med vurderingsevnen og evnen til å vurdere fart og avstand.

-En sideeffekt av høy promille, er at evnen til selvinnsikt svekkes. Man kan oppleve at man er god til å kjøre bil mens tilfellet egentlig er det motsatte, sier Johansen.