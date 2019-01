TV-profil krasjet - hadde 1,92 i promille

Nå kan mannen i 30-årene vente seg en saftig bot og et opphold i fengsel.

Det var klokken 03.50 natt til 20 oktober at politiet fikk melding om en bil som hadde krasjet ved et boligområde i en by på Østlandet, skriver TV 2.

Nettavisen kjenner identiteten på mannen, som har blitt et kjent fjes på norske TV-skjermer og leder flere programmer på riksdekkende TV.

- Føreren hadde kjørt inn i en betongsperring. Det var ingen personskader, og det var ikke høy hastighet, sier politiadvokat Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

En blodprøve, som ble tatt en snau time etter hendelsen, viste at TV-profilen hadde en promille på 1,92.

Ifølge TV 2 har politiet bedt om at mannen dømmes til 24 dagers ubetinget fengesel, samt en bot på 75.000 kroner.

TV-profilen, som skal ha vært på et jobbrelatert arrangement samme kveld, tar via sin advokat Per Zimmer fullstendig avstand fra sin egen og tilsvarende handlinger.

- Han har handlet feil og vil nå legge denne saken bak seg, skriver Zimmer i en SMS til Nettavisen mandag.

Nettavisen har foreløpig ikke fått kontakt med mannens arbeidsgiver mandag kveld.