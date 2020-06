TV-stasjon: Iran ønsker å pågripe Donald Trump

Skal ha sendt ut arrestordre på den amerikanske presidenten.

Saken oppdateres!

Iran skal ha bedt Interpol om å pågripe USAs president, Donald Trump, ifølge Al Jazeera.

Det skjer etter at USA likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani under et droneangrep ved en flyplass i Bagdad i januar.

Påtalemyndigheten, ved Ali Alqasimehr, uttalte mandag at Trump står overfor draps- og terrorsiktelser sammen med mer enn 30 andre Iran mener står bak droneangrepet, skriver det iranske nyhetsbyrået ISNA ifølge Al Jazeera.

Interpol har derimot ikke besvart sistnevntes henvendelser.