TVNorge svikter komikerne sine

Av Anders Holstad Lilleng, humoranmelder for Adresseavisen

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Torsdag 3. desember kom nyheten man ikke skulle tro var mulig. Dplay avpubliserer den snille julekalenderen «Nissene over skog og hei» fordi en av Espen Eckbos karakterer er framstilt som melaninrik. Opphavet til karakteren er ikke poenget i serien. Han er bare mørkere enn de andre.

Resultat: Det ropes «blackface» i sosiale medier, og Dplay fjerner serien.

Humorkanal?

TVNorge har de siste årene promotert seg selv som en kanal for humor. De har hatt en imponerende satsing på humor. Dermed burde de også sett på seg selv som en lekeplass for komikerne - og et sted der man i sitt humoristiske virke kan prøve og feile.

Det er de altså ikke.

Når det nå, bare ni år etter at serien ble skapt, bestemmes at serien skal avpubliseres, viser TVNorge at de heller kaster komikerne sine under bussen enn å stå opp for dem.

Skremmende utvikling

Samtidig viser det som skjer nå en skremmende utvikling i vår forståelse av - og evne til - å lese humor. Vi har helt glemt at det finnes noe som heter kontekst. Enhver vits må ses i en kontekst, altså sammenhengen den fremføres i.

Er det en ondsinnet vits satt i en ondsinnet kontekst, er vitsen trolig problematisk. Er det derimot en ondsinnet vits satt i en vennlig kontekst, er det sannsynlig en mening med denne vitsen.

Eller som med Eckbos karakter: Det fysiske er ikke poenget.

Altså: Det karakteren sier og gjør må leses ut fra konteksten «julekalender der tjuefire deltakere kjemper om å bli vinnernissen», ikke ut fra hvordan han ser ut.

De ser kun en fremmedfiendtlig ytring

Men det klarer altså verken kritiske stemmer i sosiale medier eller Dplay og TVNorge. De ser en av våre mest folkekjære komikere, en komikkens hedersmann, sminket mørk. Og det er det de ser. Dermed reduseres en veldig morsom og vellaget serie til en fremmedfiendtlig ytring.

Vi får håpe NRK har mer ryggrad enn sine kolleger i TVNorge, ellers vil de snart slette «Borettslaget» på grunn av den herlige karakteren Ali. Også Bye og Rønnings legendariske parodi på «Migrapolis» ligger tynt an.

Hvis Dplay virkelig skal være så prinsippfaste, bør de sjekke ut replikkene til Toffen i «Jul i Blodfjell». De er betraktelig mer fremmedfiendtlige enn det mørke ytret til Eckbos karakter.

Eller de kan bare la være. De har allerede vist så altfor tydelig at de ikke forstår humor. For ordens skyld: Poenget er at Toffen skal fremstå fiendtlig og lite spiselig. De tingene han sier var ikke lov å si verken i 2011 eller nå, og det er poenget.

Den morsomme humorlekeplassen er borte

TVNorge er ikke lenger en humoristisk lekeplass for komikere. De er blitt en arbeidsgiver komikerne ikke lenger kan stole på. De er en arbeidsgiver som kaster sine ansatte under bussen for å redde seg selv.

Klokken 20:00 i kveld står «Nissene over skog og hei» på programmet. Vi får håpe de tar til vettet og snur før den tid. For dette er rett og slett pinlig av TVNorge og Dplay.

Ellers kan de bare slutte å markedsføre seg som et sted for komikere.

