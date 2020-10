Tweet om Trump skapte ekstreme reaksjoner - nå er den slettet

Storavisen Washington post la ut en tweet hvor innholdet ble tolket morbid etter meldingen om Donald Trumps koronasmitte

Fredag morgen norsk tid våknet verden opp til den dramatiske meldingen om at Donald Trump har fått påvist koronasmitte.

Foreløpig er presidenten i god form.

Like etter nyheten eksploderte ble det lagt ut en twitternmelding hos Washington Post. Storavisens 16.3 milloner følgere ble møtt av denne meldingen:

«Opinion: Imagine what it will be like to never have to think about Trump again»

Altså en meningsartikkel med overskriften: «Se for deg hvordan det vil være å aldri måtte tenke på Trump igjen.»

Debattartikkelen som ble delt har på avisens nettsiden tittelen: «Vote for Biden and get Trump out of your head.» Det er ukjent om tittelen er endret.

Forklarer slettingen

Tweeten ble raskt slettet. Men ikke før Twitter gikk av hengslene.

Like etter klokka 09 norsk tid la avisen ut en ny melding med en forklaring på meldingen og hvorfor den ble slettet.

«The Post har fjernet denne tweeten under, som ble skrevet torsdag og publisert via et automatisert program. Årsaken er nyheten om president Trumps infeksjon gjør den smakløs. »

«Er det hit journalistikken har kommet» skriver en.

«Akkurat som de hadde artikkelen klar» skriver en annen.

«Ærlig talt, det er bare rent hat på dette tidspunktet- Politikk betyr ikke noe mer og det er bare rent hat.»

Både president Donald Trump og førstedame Melania Trump sto foran noen dramatiske timer, natt til fredag mens de ventet på koronatestresultatet etter at presidentens nære rådgiver Hope Hicks testet positivt for koronavirus.

Ved 07-tiden gikk Trump deretter ut og bekreftet at både han og kona har testet positivt for viruset.

- Kommer gjennom dette

– I kveld har førstedamen og jeg testet positivt for COVID-19. Vi vil starte karantenen og prosessen med å komme oss umiddelbart. Vi kommer gjennom dette SAMMEN! skriver Trump på Twitter.

Også Melania Trump har kommentert nyheten på Twitter:

– I likhet med for mange amerikanere i år, går jeg og presidenten i karantene etter å ha testet positivt for COVID-19. Vi føler oss bra og jeg har utsatt alle kommende avtaler. Vær forsiktig og vi vil alle komme gjennom dette sammen, skriver førstedamen.