Twitter fjernet Trump-melding

Twitter har fjernet en tweet fra president Donald Trump som inneholdt en redigert musikkvideo med innhold rettet mot tidligere visepresident Joe Biden.

Den manipulerte filmen var basert på en musikkvideo med det canadiske rockebandet Nickelback fra 2005 og viser sangeren Chad Kroger som holder et bilde av Biden, hans sønn, en leder i et ukrainsk gasselskap og en annen mann.

En talskvinne for Twitter sier selskapet reagerte på en klage om brudd på opphavsretten, sendt fra rettighetshaverne. Nickelbacks representanter har så langt ikke kommentert saken.

Trumps tweet var den siste av en lang rekke meldinger der presidenten kritiserer Demokratene for å ha åpnet en riksrettsprosess mot ham.

Dette bildet er hentet ut fra videoen som Trump postet på Twitter, som nå er blitt fjernet.









- Åpenbare trusler

Mandag tvitret Trump at hvis en riksrettssak mot ham førte til at han ble fjernet, ville det føre til «borgerkrig» i USA. Meldingen, der Trump siterte pastor Robert Jeffress som var gjest hos Fox News, skapte reaksjoner. Den demokratiske senatoren Kamala Harris sendte blant annet en formell forespørsel til Twitter om å stenge presidentens konto.

– Dette er åpenbare trusler. Vi trenger et sivilisert samfunn, ikke borgerkrig, skrev Harris. Selskapet har så langt ikke svart på henvendelsen, men presidentens melding er ikke blitt fjernet, og kontoen hans er fortsatt åpen.

Twitters egne regler sier at innhold som promoterer vold, terror eller voldelig ekstremisme ikke tolereres. Selskapet kunngjorde imidlertid i juni at det har egne regler for politikere, og at regelbrudd fra disse vil tolereres hvis de er i offentlighetens interesse.

Trump mener Kina bør etterforske Biden

President Donald Trump mener Kina bør etterforske Joe Biden, som ligger an til å bli Demokratenes utfordrer i neste års presidentvalg.

Under en pressekonferanse utenfor Det hvite hus torsdag fastholdt Trump at Ukraina bør etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon, og han oppfordret samtidig Kina til å gjøre det same.

– Absolutt, det er noe vi bør tenke på, svarte han på et spørsmål.

– Dersom det var opp til meg, ville jeg ha anbefalt at de starter en etterforskningen av far og sønn Biden, sa Trump.

Demokratene i Kongressen har innledet en riksrettsprosess mot Trump etter at det ble kjent at han holdt tilbake over 2 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina, samtidig med at han ba landet innlede korrupsjonsetterforskning mot far og sønn Biden.

