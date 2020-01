Tybring-Gjedde med ny bredside mot regjeringskolleger

Frps Christian Tybring-Gjedde kommer med ramsalt kritikk av Venstre, KrF og Høyre i saken med den terrorsiktede, norske 29-åringen.

Kvinnen kom i helgen til Norge sammen med sine to barn, og søndag holdt hennes forsvarer pressekonferanse om saken. Tybring-Gjedde viser i en uttalelse på Facebook til at norske myndigheter tidligere har tilbudt kvinnens sønn helsehjelp mens de oppholdt seg i Syria.

– Kvinnen avslo slik hjelp, skriver Frp-politikeren, som sitter i Frps sentralstyre og i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Han viser til at kvinnen i stedet satte sitt eget «velvære først og krevde at hun selv skulle være med på reisen til Norge.»

– Norske myndigheter gir etter for dette kravet og henter, under angivelig svært høy risiko, kvinnen og hennes to barn til Norge. Dette mener tre partier i regjeringen er å utvise et moralsk ansvar, skriver Tybring-Gjedde.

– Disse partiene mener sågar at dersom det syke barnet hadde dødd i IS-leiren, ville norske myndigheter vært ansvarlig for guttens død. Det finnes ingen logisk sammenheng i et slikt resonnement, skriver han.

