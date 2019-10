Frp-politikeren mener voldsbølgen i Oslo må ses på i sammenheng med Islam og innvandring fra «dysfunksjonelle land».

Natt til lørdag ble det rapportert om over gjennomsnittet mange voldsepisoder i hovedstaden.

Volden fortsatte også gjennom helgen, med flere tilfeller av uprovosert og grov vold. Oslopolitiet har også slått alarm etter den siste tiden.

- Det er ikke uvanlig med en hektisk natt til søndag med bråk og ordensforstyrrelser. Men det vi har lagt merke til er flere personer som går til angrep på en som er alene, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Tor Kristian Grøttum til NRK.

Nå reagerer Christian Tybring-Gjedde kraftig og knytter voldsepisodene til Islam. Det til tross for at det ikke er opplyst noen etnisitet på de som utførte vold i helgen.

- Våkner fra tornerosesøvn

- Det er interessant å registrere at stadig flere begynner å våkne opp fra sin tornerosesøvn. Når nå volden brer om seg og i stadig sterkere grad også rammer folk på vestkanten kommer selv Høyre på banen, skriver han på sin Facebook-profil.

Tybring-Gjedde mener han selv i årevis har varslet om problemet.

- Selvsagt tar alle avstand fra hendelsene, men hva er analysen? Selv har jeg i årevis påpekt at politikken som er blitt ført er feilslått og at det ikke vil bli bedre før man innser at aggresjonen må settes i et religiøst og kulturelt perspektiv, og at intoleransen man finner i islam er en viktig del av dette, skriver Frp-politikeren.

- Innvandring ute av kontroll

Nå krever han handling, samt et tverrpolitisk samarbeid for å få orden på problemene. Tybring-Gjedde peker også på at innvandring fra «dysfunksjonelle land» ikke fungerer.

- Kulturkollisjonen blir særlig tydelig i samfunn som vårt som er basert på tillit og frihetsverdier. Vil man innse at innvandringen fra dysfunksjonelle land i realiteten er ute av kontroll?

Tybring-Gjedde tror derimot ikke det kommer til å bli noen endringer med det første.

- Nei, det vil garantert ikke skje. Utviklingen fortsetter som før, helt uavhengig av regjering. Kanskje på tide med en totalrenovering og sette eget land og egne interesser først?, spør han avslutningsvis.

Møter justisministeren

Mandag møter Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til et planlagt møte om ungdomskriminalitet.

Nå sier byrådslederen til Aftenposten at han vil ta opp helgens voldshendelser med justisministeren, og at det er regjeringen som må sørge for at politiet er i stand til å ta ungdommene.

- Oslopolitiet må ha nok ressurser til å slå ned på volden vi nå ser og det må handles umiddelbart. Oslo er og skal være en trygg by og det er de færreste av ungdom som begår vold. Da må hendelser som dette prioriteres, sier Johansen til avisen.

Høyre vil øke støtten til natteravnene

Ifølge Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, har byrådet mistet kontrollen over voldsutviklingen i hovedstaden.

Til Aftenposten sier han at han begrunner dette med svak økonomisk støtte til frivillig innsats i forebyggende arbeid, og sier videre at Høyre vil foreslå økt støtte til Natteravnene og Røde Kors' Gatemegling.

Natteravnene fikk 400.000 kroner i kommunal støtte i år, som er noe mindre enn de seneste årene. Generalsekretær Lars Norbom sier at utviklingen er skremmende, men at det er vanskelig for dem å være til stede i bydelene når de har fått minsket støtten.

Vil straffe foreldrene

Stortingsrepresentant og justiskomitémedlem Himanshu Gulati (Frp) vil straffe foreldrene ved å frata dem offentlige ytelser dersom mindreårige barn blir tatt for kriminalitet.

- Foreldrene må ansvarliggjøres og bringes på banen. Noe er feil når 16-17 åringer utøver vold og kriminalitet på nattetid og i helger uten at foreldrene virker opptatt av hva barna deres driver med, sier han til NTB.