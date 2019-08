Tybring-Gjedde oppfordrer til stans av pengeoverføringer til UNRWA

Lekket rapport avdekker anklager om «maktmisbruk, dårlig seksuell oppførsel og nepotisme» hos toppledelsen.

Norge bidrar med 225 millioner kroner i støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) i 2019.

I en internrapport fra UNRWA framgår det anklager om vanstyre og maktmisbruk hos organisasjonens lederskap.

Rapporten, som ble oversendt FNs generalsekretær Antonio Guterres i desember i fjor, har ført til at først Sveits og Nederland - og deretter Belgia - har suspendert bevilgningene til UNRWA, melder Al Jazeera.

Nyhetsbyrået AFP og Al Jazeera har fått tilgang til internrapporen og skrev om innholdet i forrige uke. I rapporten fremmes det anklager om at medlemmer av toppledelsen i UNWRA har vært involvert i aktiviteter som «dårlig seksuell oppførsel, nepotisme, gjengjeldelse, diskriminering og andre former for maktmisbruk, for personlig vinning, for å undertrykke legitim protest, og for ellers å oppnå personlige mål».

- Vi mener nok må være nok

Stortingsrepresentant i Utenrikskomiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp), oppfordrer til en stans i de norske pengeoverføringene til UNRWA.

- Den siste rapporten som kom var veldig bekymringsfull. Både Canada og USA har tidligere stanset bevilgningene, mens Norge økte bevilgningene tidligere i år, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

Norge hadde et kjernebidrag på 125 millioner kroner til UNRWA i år, og økte støtten med ytterligere 100 millioner i april.

- Vi mener nok må være nok. Vi fordømmer Israel over en lav sko hele tiden. Det er åpenbart at det som framkommer i rapporten, er et brudd på alle premissene for disse overføringene, sier han.

Oppfordrer til stans i overføringer

Tybring-Gjedde stilte denne uken et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), hvor han spør om statsråden vil gjøre som Nederland og Sveits og holde tilbake overføringer til UNRWA.

- Nå har vi stilt skriftlig spørsmål til utenriksministeren. Hvis det kommer informasjon som vi ikke kjenner til, og som beroliger, så skal ikke jeg stille noe ultimatum. Men hvis svaret fra Ine Marie Eriksen Søreide bare blir gjentagelser av tidligere argumenter om at pengene går til de nødstilte og folk som lider, så oppfordrer jeg til en stans i pengeoverføringene, sier han.

Venter på konklusjonene

Eriksen Søreide har ennå ikke besvart Tybring-Gjeddes skriftlige spørsmål. Utenriksdepartementet (UD) opplyser at det foreløpig ikke foreligger noen planer om å stanse overføringene.

- Vi er kjent med presseoppslagene om UNRWA og henvisningene til en rapport som skal rette alvorlige anklager mot UNRWAs ledelse, skriver UD i en e-post til Nettavisen.

Samme uttalelse er tidligere gitt til nettstedet Minerva, som først omtalte saken.

- Det er viktig med undersøkelse og avklaring av spørsmålene som fremkommer. Det er FNs interne kontrollorgan, OIOS, som er ansvarlig for dette arbeidet. Dette etterforskningsarbeidet pågår. Vi forventer at UNRWA samarbeider fullt ut i prosessen, slik ledelsen har forsikret oss og andre givere om, skriver UD.

UD opplyser at de største giverne, inkludert Norge, er blitt orientert om det pågående arbeidet av kontoret til FNs Generalsekretær.

- Det er til nå blitt understreket at anklagene som er under etterforskning ikke dreier seg om systematisk mislighold av finansielle ressurser i form av korrupsjon, svindel eller misbruk av giverbidragene. Vi vil forholde oss til konklusjonene fra den endelige etterforskningen når disse foreligger.

- Anklager og rykter

En talsperson for UNRWA, Tamara Alrifai, sier hun «beklager» Sveits og Nederlands beslutning om å suspendere overføringene.

- Det er en pågående etterforskning vedrørende UNRWA, og ikke noe av det som blir spredt eller diskutert er funn som er gjort i etterforskningen, men bare anklager og rykter, uttalte Alrifai til Al Jazeera i forrige uke.