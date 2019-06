Tøyenbadet til 1,4 milliarder kan ikke brukes til VM eller stupekonkurranser

- Det er trist at man ikke får på plass alle elementene i et så flott anlegg, sier svømmepresidenten.

Neste år starter rivingen av Tøyenbadet på Tøyen i Oslo, der det skal bygges et nytt badeanlegg til 1,4 milliarder kroner.

Men til tross for den skyhøye prisen, mener Norges svømmeforbund at anlegget ikke blir komplett.

- Vi synes det er trist når man først lager et så flott anlegg, at de ikke har fått på plass alle elementene i anlegget. Som en hovedstad og som Oslos innbyggere fortjener, et fullverdig og komplett svømmeanlegg med et komplett stupeanlegg, sier president Cato Bratbakk i Norges Svømmeforbund til Nettavisen.

Se video av det nye Tøyenbadet:

- Vi er skuffet

I det nye Tøyenbadet er det nemlig planlagt å bygge et stupetårn på bare fem meter, noe som er halvparten av høyden som må til for å kunne arrangere nasjonale konkurranser. Dermed er også stupebassenget krympet fra en lengde på 25 til 12 meter.

- Anlegget er veldig flott slik det er laget i dag, og ivaretar svømmesportens behov for de fleste av våre grener. Men vi er litt skuffet over at stupeanlegget ikke er blir slik vi hadde ønsket for å ha mulighet også for å kunne arrangere norske mesterskap i stup, sier Bratbakk.

SKUFFET: President Cato Bratbakk i Norges svømmeforbund er skuffet over at byrådet i Oslo nedprioriterer stup i det nye og kostbare Tøyenbadet. Foto: Privat

Han sier dette også ville vært viktig for å kunne trene på 10-meters stup i Oslo og slippe å måtte reise mange mil til et annet anlegg utenfor Oslo. Samt at man «frarøver en utøver i stup muligheten til å delta i en viktig disiplin i sin idrett».

- Vi jobber for å kunne arrangere alle norske mesterskap innen alle våre grenser også i Oslo, så derfor er det litt trist. Men politikerne skal ha ros for det de bruker så mye penger på anlegget. Og fordi kommunen bruker mye penger på et slikt flott svømmeanlegg skulle vi ønske at de kunne bruke det lille ekstra som skulle til for å få anlegget komplett, sier han.

- Ikke for VM

Milliardanlegget får et hovedbasseng som er 50 meter langt og 25 meter bredt, men selv om størrelsen tilfredsstiller internasjonale krav, kan Oslo bare glemme tanken om et VM i anlegget.

OM FIRE ÅR: Det nye Tøyenbadet skal stå ferdig i 2023, på den samme tomta der dagens badeanlegg står. Det gamle badet blir revet neste år. Foto: Asplan-Viak

- Vi i idretten ønsker ikke et VM-anlegg. Det skyldes ikke størrelsen på bassenget, men publikumskapasiteten, sier svømmepresidenten.

Et VM-anlegg krever et høyt antall sitteplasser, mens Tøyenbadet vil få 500 publikumsplasser.

- Bassenget er hva et 50-meters basseng med internasjonale mål skal være. Jeg har ikke oppfattet at det er noen andre mål som ligger til grunn her. Og det er i utgangspunktet et basseng som er innenfor FINAs retningslinjer for et konkurranse basseng, sier Bratbakk, og legger til:

- Slik Tøyen er og vil bli så kan vi arrangere norske mesterskap i 50-meter langbane og 25-meter kortbane, og det er viktig for oss at Oslo kan arrangere det i fremtiden.

IKKE VM: Det nye Tøyenbadet får et 50-meters basseng med internasjonale mål, og det kan arrangeres nasjonale konkurranser der - men VM kan man bare glemme fordi publikumskapasiteten er for dårlig. Foto: Asplan-Viak

Byråden: - 100 mill. ekstra



Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier imidlertid at det vil koste for mye å bygge et 10-meter høyt stupetårn - fordi at blant annet taket på hele bygget da må heves.

- Vi prioriterer alltid barn og unge og breddeidrett. Vi vil gjerne ha et mangfold av idrettsanlegg og at det skal være mulig å satse innen de fleste idretter i Oslo. 10-meters innendørs stupetårn koster mer enn 100 millioner ekstra, og vi fikk dessverre ikke plass til det i det nye Tøyenbadet, sier Hansen til Nettavisen.

I tillegg til de 100 millionene, vil driftskostnadene for bygget øke med et større bygg.

- Vi skal ha et møte med svømmekretsen for å snakke om hva vi eventuelt kan gjøre for å legge bedre til rette for stuping, legger Hansen til.

IKKE MESTERSKAP: Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier de ikke bygger det nye Tøyenbadet for å ha internasjonale konkurranser der, og sier det ville kostet alt for mye å bygge et høyere stupetårn. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Hun viser samtidig til at Oslo har et «enormt etterslep» på idrettsanlegg.

- Det er nødvendig med nøkterne prioriteringer også når vi bygger flotte anlegg som det nye Tøyenbadet vil bli, sier byråden.

- Ikke mesterskap

Hansen påpeker også at de ikke bygger for å kunne ha et VM på Tøyen.

- Vi bygger først og fremst for folk i Oslo, ikke for internasjonale mesterskap, så det får være greit. Det er ikke hensiktsmessig å bygge store tomme tribuner som bare kanskje skal brukes en sjelden gang. Men jeg er glad for at det blir plass til nasjonale mesterskap i det nye Tøyenbadet, sier hun.

Byråden får derimot skryt fra svømmeforbundet på et punkt:

- Det som er fint med de nye bassengene er at det er flerbruksbasseng, som kan deles inn i flere soner så du kan ha mange aktiviteter samtidig, aktiviteter for idretten, publikum og svømmeopplæring. Alle aktivitetene kan gå parallelt hele dagen, sier Bratbakk.