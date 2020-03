Tynset-legen: Sterkt kritisk til dagens beslutning fra regjeringen slik den foreligger nå

Kommuneoverlegen i Tynset, Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng er krystallklar: - Regjeringens beslutning er lite gjennomtenkt slik den er nå. Til studenter som nå har fått fri: Bli der dere er!

(Arbeidets Rett):- Studenter og elever som nå har fått fri bør oppholde seg der de er. Regjeringens beslutning torsdag om å stenge landets høgskoler og universiteter virker være svært lite gjennomtenkt slik den er nå. Det må gis mye strengere reiserestriksjoner, sier kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad i Tynset.

- Beslutningen vil sette store befolkningsgrupper som er smitteeksponert i bevegelse, og det er svært uheldig, konstaterer han.

Han viser til at noe av det viktigste med alt smittevernarbeid er at folk ikke flytter på seg.

Onsdag gikk han og kommuneoverlegen i Røros ut på vegne av hele Fjellregionen med en meget sterk oppfordring om å begrense reiser inn og ut av Fjellregionen.

I regionen er det hittil ingen bekrefta tilfeller av koronaviruspandemien. Noen få personer er i karantene og isolat. Flere er testet, men alle prøver har hittil vært negative. I motsetning til sidedalføret Gudbrandsdalen er det helt spesielt, og det er en region som strekker seg over flere titall mil som ennå er uten utbrudd.

Kommuneoverlegene forsøker å holde kontroll på smittespredningen lengst mulig.

- Oppfordringen lyder fortsatt, bli der du er! Ikke dra noe sted med mindre det er helt nødvendig.

Han poengterer at Covid 19 startet i Kina, og har spredd seg fordi folk har flyttet på seg.

- Regjeringens vedtak om å stenge universiteter og høgskoler gjør at en setter store befolkningsgrupper i bevegelse fra områder der det er smitte til områder der det er mindre smitte. Det de har gjort vil med stor sannsynlighet gjøre vondt verre.

- Jeg mener at myndighetene har startet i feil ende og gjør enorme tiltak for å bremse utbredningen innad i landet, men har vært for lite opptatt av at smitten har kommet inn i landet og hvordan den sprer seg utover i regionene.

