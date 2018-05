Tyrkia anklager USA for «Gaza-massakre»

Tyrkia mener USA har et like stort ansvar for de mange palestinerne som er drept på Gazastripen, som Israel.

– USAs administrasjon er like ansvarlig som den israelske regjeringen for denne massakren, skriver visestatsminister Bekir Bozdag på Twitter.

Den tyrkiske anklagen kom idet dødstallet på Gazastripen hadde passert 28 etter at israelske soldater åpnet ild mot demonstranter som protesterer mot flyttingen av USAs ambassade til Jerusalem. Kort tid etter kom meldingen om at dødstallet var steget til 37, samtidig som protestene fortsatte.

(©NTB)

Mest sett siste uken