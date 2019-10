Tyrkia anklages for brudd på våpenhvilen i Syria

Fem mennesker skal være drept i kamphandlinger ved den syriske grensebyen Ras al-Ain, til tross for at Tyrkia har gått med på å innstille angrepene i fem døgn.

Journalister i Ceylanpinar på tyrkisk side av grensa rapporterte i morgentimene fredag om sporadiske skuddsalver og granatangrep i Ras al-Ain, noen få kilometer unna.

Syrian Observatory for Human Rights meldte noen timer senere at det pågikk harde kamper øst og vest for byen og minst fem sivile skal være drept og 14 såret.

Ifølge en talsmann for den kurdiskledede SDF-militsen, Mustefa Bali, har Tyrkia gjennomført fly- og artilleriangrep mot området, til tross for våpenhvilen som ble inngått torsdag.

– Til tross for avtalen om å stanse kamphandlingene, fortsetter fly- og artilleriangrepene mot våre stillinger, mot sivile områder og sykehuset i Ras al-Ain, sier han.

Deter uklart om det er tyrkiske regjeringssoldater eller tyrkiskstøttet milits som kjemper på bakken utenfor byen.

Våpenhvilen ble oppnådd under et møte mellom USAs visepresident Mike Pence og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara torsdag og skal gi de kurdiske militssoldater anledning til å trekke seg ut av grenseområdene mot Tyrkia.

En slik tilbaketrekking lar seg ifølge SDF ikke gjennomføre så lenge angrepene fortsetter.

Hjelpeorganisasjonen kurdisk Røde Halvmåne opplyser at deres ambulanser på grunn av kamphandlingene ikke kan kjøre inn i Ras al-Ain for å evakuere sårede.

